Lana Hubbeling verlängert beim SV Meppen

Der SV Meppen setzt weiter auf die Entwicklung junger Spielerinnen. Lana Hubbeling hat ihren Vertrag beim Zweitligisten verlängert und bleibt damit auch künftig Teil der Frauen-Mannschaft der Emsländerinnen.
Die 20-Jährige war im Sommer vom Regionalliga-Meister VfR SW Warbeyen ins Emsland gewechselt und wagte damit den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung. In der Saison 2024/25 gehörte Hubbeling zu den prägenden Spielerinnen ihres Teams und absolvierte 22 Ligaspiele für Warbeyen. Mit konstant starken Leistungen trug sie damit maßgeblich dazu bei, dass der Verein die Regionalliga West gewann und den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga feiern konnte.
Beim SV Meppen fand sich die junge Spielerin schnell zurecht und sammelte in ihrer ersten Saison im SVM-Trikot wichtige Einsatzzeiten auf Zweitliganiveau. Hubbeling ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive agieren. Mit ihrer Spielintelligenz, Laufstärke und technischen Qualität bringt sie zusätzliche Stabilität und Variabilität in das Spiel der Emsländerinnen.
„Der Wechsel nach Meppen war für mich ein großer Schritt, aber ich habe mich hier von Anfang an sehr wohlgefühlt“, sagt Hubbeling. „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und das Umfeld im Verein ist sehr professionell. Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieses Teams zu sein und mich hier sportlich weiterzuentwickeln.“
Cheftrainer und Sportlicher Leiter Thomas Pfannkuch sieht in der Vertragsverlängerung ein positives Signal: „Lana ist eine sehr talentierte junge Spielerin mit großem Entwicklungspotenzial. Sie hat sich bei uns schnell integriert und bringt mit ihrer Dynamik und Spielintelligenz wichtige Qualitäten für unsere Mannschaft mit. Dass sie sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive eingesetzt werden kann, gibt uns zusätzliche Optionen. Wir freuen uns, dass sie ihren Weg beim SV Meppen fortsetzt.“