Lana Hubbeling verlängert beim SV Meppen von red · Heute, 14:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der SV Meppen setzt weiter auf die Entwicklung junger Spielerinnen. Lana Hubbeling hat ihren Vertrag beim Zweitligisten verlängert und bleibt damit auch künftig Teil der Frauen-Mannschaft der Emsländerinnen.

Die 20-Jährige war im Sommer vom Regionalliga-Meister VfR SW Warbeyen ins Emsland gewechselt und wagte damit den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung. In der Saison 2024/25 gehörte Hubbeling zu den prägenden Spielerinnen ihres Teams und absolvierte 22 Ligaspiele für Warbeyen. Mit konstant starken Leistungen trug sie damit maßgeblich dazu bei, dass der Verein die Regionalliga West gewann und den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga feiern konnte. Beim SV Meppen fand sich die junge Spielerin schnell zurecht und sammelte in ihrer ersten Saison im SVM-Trikot wichtige Einsatzzeiten auf Zweitliganiveau. Hubbeling ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive agieren. Mit ihrer Spielintelligenz, Laufstärke und technischen Qualität bringt sie zusätzliche Stabilität und Variabilität in das Spiel der Emsländerinnen.