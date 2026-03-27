Lamspringe überrascht deutlich – Borsum verschafft sich Luft Nachholspiele bringen Bewegung im Tabellenkeller der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Die beiden Nachholspiele am Donnerstagabend haben insbesondere im unteren Tabellenbereich für Bewegung gesorgt. Während der VfL Borsum seine Position stabilisierte, gelang TuSpo Lamspringe ein überraschend klarer Erfolg gegen TuSpo Schliekum.

Der VfL Borsum setzte sich im Kellerduell gegen TuS Grün-Weiß Himmelsthür durch und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Bereits früh brachte Kröger die Gastgeber in Führung und verschaffte seiner Mannschaft Sicherheit. Auch im weiteren Verlauf kontrollierte Borsum das Spielgeschehen weitgehend. Himmelsthür fand offensiv nur selten Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Nach der Pause sorgte Rohrmann mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung.

Borsum verteidigte den Vorsprung souverän und brachte den Sieg ohne größere Schwierigkeiten über die Zeit. Für Himmelsthür verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter.