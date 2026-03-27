 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Lamspringe überrascht deutlich – Borsum verschafft sich Luft

Nachholspiele bringen Bewegung im Tabellenkeller der Bezirksliga Hannover 4

von FD · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
Himmelsthür
Schliekum
VfL Borsum
Lamspringe

Die beiden Nachholspiele am Donnerstagabend haben insbesondere im unteren Tabellenbereich für Bewegung gesorgt. Während der VfL Borsum seine Position stabilisierte, gelang TuSpo Lamspringe ein überraschend klarer Erfolg gegen TuSpo Schliekum.

Gestern, 19:30 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
2
0
Abpfiff

Der VfL Borsum setzte sich im Kellerduell gegen TuS Grün-Weiß Himmelsthür durch und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Bereits früh brachte Kröger die Gastgeber in Führung und verschaffte seiner Mannschaft Sicherheit.

Auch im weiteren Verlauf kontrollierte Borsum das Spielgeschehen weitgehend. Himmelsthür fand offensiv nur selten Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Nach der Pause sorgte Rohrmann mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung.

Borsum verteidigte den Vorsprung souverän und brachte den Sieg ohne größere Schwierigkeiten über die Zeit. Für Himmelsthür verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter.

Gestern, 19:30 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
4
0
Abpfiff

Eine deutliche Überraschung gelang TuSpo Lamspringe mit einem klaren Heimsieg gegen Schliekum. Gegen den favorisierten Gegner zeigte die Mannschaft eine disziplinierte und effiziente Leistung.

Buchsbaum brachte die Gastgeber in Führung, ehe Bartetzko kurz vor der Pause nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb Lamspringe die bestimmende Mannschaft und baute die Führung weiter aus. Ein weiterer Treffer von Bartetzko sowie ein Tor von Eckhardt sorgten für den klaren Endstand.

Schliekum fand über die gesamte Spielzeit nicht ins Spiel und musste eine unerwartet deutliche Niederlage hinnehmen. Für Lamspringe hingegen bedeutet der Erfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf.