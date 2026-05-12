Lamspringe dreht Spiel in letzter Minute – Neuhof behauptet Spitze Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hielt zahlreiche Wendungen bereit. Während Spitzenreiter SV Blau-Weiß Neuhof 1930 souverän gewann, sorgte vor allem der späte Auswärtssieg von TuSpo Lamspringe 1911 in Afferde für Aufsehen.

Afferde verspielte eine scheinbar sichere Führung und kassierte in der Nachspielzeit eine bittere Niederlage. Nach einer starken ersten Stunde führten die Gastgeber bereits mit 2:0, ehe Lamspringe zunehmend mutiger wurde. Der Anschlusstreffer brachte neue Energie, bevor die Gäste das Spiel in der Nachspielzeit komplett drehten. Für Lamspringe sind es wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Afferde nach dem Remis gegen Harsum erneut Punkte liegen ließ.

Pyrmont musste im Aufstiegsrennen erneut Federn lassen. Zwar gingen die Gäste zweimal in Führung, doch Borsum kämpfte sich jeweils zurück und belohnte sich spät mit dem Ausgleich. Besonders der Treffer kurz vor Schluss dürfte Pyrmont schmerzen, da der Rückstand auf Spitzenreiter Neuhof weiter anwächst. Borsum bestätigte dagegen seine kämpferische Heimstärke.

Ambergau entschied das direkte Duell im oberen Tabellenbereich knapp für sich. Ein Treffer kurz vor der Pause reichte den Gästen, um drei wichtige Punkte mitzunehmen. Schliekum fand offensiv nur selten Lösungen und verpasste es, den Anschluss an die Spitzenteams zu halten. Ambergau festigt dagegen seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe.

Lenne stand kurz vor einer Überraschung, musste sich am Ende jedoch erneut geschlagen geben. Alfeld führte zunächst komfortabel mit 2:0, ehe die Gastgeber binnen weniger Minuten ausglichen. In einer turbulenten Schlussphase gelang den Gästen schließlich doch noch der späte Siegtreffer. Für Lenne bleibt die Situation im Tabellenkeller damit äußerst schwierig.

Giesen tat sich beim Tabellenletzten lange schwer, drehte die Partie aber in der Schlussphase. Einum ging überraschend früh in Führung und verteidigte diese über weite Strecken engagiert. Erst im letzten Drittel der Partie fand Giesen besser ins Spiel und entschied die Begegnung mit drei Treffern noch deutlich für sich. Der Tabellenzweite bleibt damit weiter in Schlagdistanz zur Spitze.

Almstedt setzte sich in einer offensiv geführten Partie durch und zeigte nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder seine Qualität. Türk Gücü drehte die frühe Führung zunächst noch, verlor nach der Pause aber zunehmend die Kontrolle. Vor allem Tjark Marahrens prägte mit drei Treffern den Auswärtserfolg der Gäste.

Harsum gewann ein intensives Nachbarschaftsduell in dramatischer Schlussphase. Nach einer Zwei-Tore-Führung der Gäste kämpfte sich Hasede eindrucksvoll zurück und glich im zweiten Durchgang aus. Kurz vor Schluss gelang Harsum jedoch noch der entscheidende Treffer. Damit baut die Mannschaft ihre starke Position im oberen Mittelfeld weiter aus.