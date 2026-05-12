 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Lamspringe dreht Spiel in letzter Minute – Neuhof behauptet Spitze

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4

von FD · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hielt zahlreiche Wendungen bereit. Während Spitzenreiter SV Blau-Weiß Neuhof 1930 souverän gewann, sorgte vor allem der späte Auswärtssieg von TuSpo Lamspringe 1911 in Afferde für Aufsehen.

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
2
3
Abpfiff

Afferde verspielte eine scheinbar sichere Führung und kassierte in der Nachspielzeit eine bittere Niederlage. Nach einer starken ersten Stunde führten die Gastgeber bereits mit 2:0, ehe Lamspringe zunehmend mutiger wurde. Der Anschlusstreffer brachte neue Energie, bevor die Gäste das Spiel in der Nachspielzeit komplett drehten. Für Lamspringe sind es wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Afferde nach dem Remis gegen Harsum erneut Punkte liegen ließ.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
2
2
Abpfiff

Pyrmont musste im Aufstiegsrennen erneut Federn lassen. Zwar gingen die Gäste zweimal in Führung, doch Borsum kämpfte sich jeweils zurück und belohnte sich spät mit dem Ausgleich. Besonders der Treffer kurz vor Schluss dürfte Pyrmont schmerzen, da der Rückstand auf Spitzenreiter Neuhof weiter anwächst. Borsum bestätigte dagegen seine kämpferische Heimstärke.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
0
1
Abpfiff

Ambergau entschied das direkte Duell im oberen Tabellenbereich knapp für sich. Ein Treffer kurz vor der Pause reichte den Gästen, um drei wichtige Punkte mitzunehmen. Schliekum fand offensiv nur selten Lösungen und verpasste es, den Anschluss an die Spitzenteams zu halten. Ambergau festigt dagegen seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
2
3
Abpfiff

Lenne stand kurz vor einer Überraschung, musste sich am Ende jedoch erneut geschlagen geben. Alfeld führte zunächst komfortabel mit 2:0, ehe die Gastgeber binnen weniger Minuten ausglichen. In einer turbulenten Schlussphase gelang den Gästen schließlich doch noch der späte Siegtreffer. Für Lenne bleibt die Situation im Tabellenkeller damit äußerst schwierig.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
1
3
Abpfiff

Giesen tat sich beim Tabellenletzten lange schwer, drehte die Partie aber in der Schlussphase. Einum ging überraschend früh in Führung und verteidigte diese über weite Strecken engagiert. Erst im letzten Drittel der Partie fand Giesen besser ins Spiel und entschied die Begegnung mit drei Treffern noch deutlich für sich. Der Tabellenzweite bleibt damit weiter in Schlagdistanz zur Spitze.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
2
4
Abpfiff

Almstedt setzte sich in einer offensiv geführten Partie durch und zeigte nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder seine Qualität. Türk Gücü drehte die frühe Führung zunächst noch, verlor nach der Pause aber zunehmend die Kontrolle. Vor allem Tjark Marahrens prägte mit drei Treffern den Auswärtserfolg der Gäste.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
2
3
Abpfiff

Harsum gewann ein intensives Nachbarschaftsduell in dramatischer Schlussphase. Nach einer Zwei-Tore-Führung der Gäste kämpfte sich Hasede eindrucksvoll zurück und glich im zweiten Durchgang aus. Kurz vor Schluss gelang Harsum jedoch noch der entscheidende Treffer. Damit baut die Mannschaft ihre starke Position im oberen Mittelfeld weiter aus.

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
4
0
Abpfiff

Neuhof ließ gegen Himmelsthür keine Zweifel aufkommen und verteidigte die Tabellenführung souverän. Nach einer kontrollierten ersten Halbzeit entschieden die Gastgeber die Partie direkt nach Wiederanpfiff mit einem Doppelschlag. Besonders Oguzhan Dogan überzeugte mit drei Treffern. Himmelsthür bleibt dagegen weiter tief im Tabellenkeller.