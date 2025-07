Lammertsfehn-Erlöser Hauke Janßen trifft dreimal in Flachsmeer

Die Ostfrieslandklasse A, St. 1, ist gestartet. Am gestrigen Nachmittag spielte der VfL Viktoria Flachsmeer das Heimspiel gegen den TSV Lammertsfehn. Am Zu den Plätzen wurden sehr viele Tore erzielt: Acht sogar. Die Hausherren trafen dreimal und die Gāste, die in der vergangenen Saison den Kreispokal gewannen, schossen fünf Tore. Somit wurde es ein 3:5.