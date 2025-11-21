Lamme will Wiedergutmachung gegen Arminia Vechelde

Die Trainingswoche habe Mut gemacht, berichtet Herr: „Die Trainingswoche war sehr gut und wir wollen besser in die Rückrunde starten als in die Hinrunde.“ Der Rückrundenauftakt ist für Lamme nicht nur ein weiterer Spieltag, sondern auch eine Chance, sich endgültig im oberen Mittelfeld festzusetzen. Mit 23 Punkten steht der TSV derzeit auf Rang fünf – eine Position, die Luft nach oben wie nach unten lässt.

Der Gegner aus Vechelde reist mit einem 2:2 in Lafferde an, einem Spiel, in dem die Arminia erst führte, dann kurz vor der Pause zwei Gegentore schluckte und nach Wiederanpfiff zurückschlug. Trotz Platz 14 und einer bislang schwierigen Saison verfügt die Mannschaft über Qualität und bleibt unberechenbar, wie das Hinspiel zeigte.

Lamme dagegen möchte den Schwung aus dem Rautheim-Sieg nutzen. Der schnelle Doppelschlag durch Wassaf und Naumann sowie die leidenschaftliche Schlussphase haben gezeigt, dass die Mannschaft enge Spiele gewinnen kann. Gegen Vechelde soll nun mehr Kontrolle her – und ein Start, der den Ton für die Rückrunde setzt.

Wenn der Ball am Sonntag um 14:00 Uhr in Lamme rollt, steht nicht nur Wiedergutmachung auf dem Spiel, sondern auch ein möglicher Schritt hinein in die Spitzengruppe der Bezirksliga.