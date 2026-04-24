Lamme will Serie bestätigen – Wenden kämpft um Stabilität

Der FC Wenden rangiert mit 26 Punkten aus 21 Partien auf Platz zehn. Die Mannschaft hat sich im breiten Mittelfeld der Liga etabliert, bleibt jedoch durch die enge Tabellenkonstellation nach unten hin nicht vollständig abgesichert.

Der TSV Germania Lamme steht mit 41 Punkten aus 22 Spielen auf Rang drei der Tabelle und gehört damit zur erweiterten Spitzengruppe hinter dem dominierenden Lehndorfer TSV (52 Punkte) und dem TSV Wendezelle (48 Punkte). Mit 46 erzielten Treffern verfügt Lamme zudem über eine der stabileren Offensivreihen im oberen Drittel.

Der FC Wenden spielte zuletzt 2:2 beim SV Arminia Vechelde. Zuvor wechselten sich in den Ergebnissen häufig Licht und Schatten ab – ein Muster, das die Saison bislang prägt.

Lamme geht mit Rückenwind in die Partie. Die Mannschaft gewann die vergangenen beiden Spiele, ein 5:1 beim SV Teutonia Groß Lafferde sowie ein 3:2 beim VfB Peine. Die Resultate unterstreichen die offensive Stabilität.

Das erste Duell der Saison entschied der TSV Germania Lamme deutlich für sich. Beim 3:0-Auswärtssieg erzielten Naumann (16.), Kajolli (54.) und Abelmann (84.) die Treffer. Lamme kontrollierte die Partie über weite Strecken und ließ defensiv kaum Chancen zu.

Lamme erwartet „schwieriges Spiel“

Lamme-Kapitän Grazian Borucki warnt trotz der Tabellenkonstellation vor dem Gegner:

„Am Sonntag Wenden immer schwer zu bespielen. Wir werden wieder tief stehen, werden auch auf Fehler lauern und ihre Umschaltmomente suchen.“

Gleichzeitig betont er die eigene Herangehensweise: „Wir müssen natürlich wieder unser Spiel durchbringen, unseren Stiefel dem Spiel aufdrücken.“

Nach einer intensiven Woche inklusive Pflichtspiel sieht Borucki sein Team vorbereitet: „Wir haben am Freitag noch mal Training, da wollen wir noch mal ein, zwei Sachen verbessern. Und dann sind wir für Sonntag, denke ich, gut aufgestellt.“

Tabellarisch geht der TSV Germania Lamme als Favorit in die Begegnung. Der dritte Platz, die bessere Tordifferenz und der deutliche Hinspielerfolg sprechen für die Gastgeber. Der FC Wenden wiederum reist als kampfstarker Gegner an, der im engen Tabellenmittelfeld jeden Punkt für die Absicherung nach unten benötigt.

Vor dem 25. Spieltag ist die Ausgangslage damit klar beschrieben – die sportliche Umsetzung dürfte jedoch deutlich offener ausfallen, als es die Tabelle auf den ersten Blick vermuten lässt.