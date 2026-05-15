Lamme will im Aufstiegsrennen zum Stolperstein werden

– Foto: Jens Grothe

In der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 richtet sich der Blick am Sonntag auf das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten TSV Wendezelle und dem drittplatzierten TSV Germania Lamme. Während Wendezelle mit 55 Punkten weiter Druck auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV ausübt, geht es für Lamme darum, im Rennen um die oberen Plätze ein Ausrufezeichen zu setzen. Das Hinspiel gewann Wendezelle mit 2:0 in Lamme.

Trotz des Respekts vor dem Gegner reist Lamme nicht defensiv nach Wendezelle. „Grundsätzlich gehen wir aber in jedes Spiel, um es zu gewinnen – und das wird auch diesmal unser Anspruch sein“, betont Borucki. Zudem habe seine Mannschaft „aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen“.

Bei den Gästen ist die Ausgangslage klar definiert. „Uns erwartet ein sehr starker Gegner, der nicht ohne Grund auf dem zweiten Tabellenplatz steht und im Aufstiegsrennen weiterhin mitmischen will“, sagt Lammes Kapitän Grazian Borucki vor der Partie. Gleichzeitig sei seiner Mannschaft bewusst, „dass wir mit unserem Auftritt natürlich auch Einfluss auf den weiteren Verlauf im Kampf um den Aufstieg nehmen können“.

Besonders die Qualität bei ruhenden Bällen beschäftigt die Gäste im Vorfeld. „Mit Wendezelle erwartet uns viel individuelle Qualität, gerade bei Standardsituationen“, erklärt Borucki. Vor allem Niklas Kamp hebt der Lammer Kapitän hervor: „Spieler wie Niklas Kamp können dort jederzeit den Unterschied machen. Insgesamt ist das eine sehr starke und eingespielte Mannschaft.“

Entscheidend werde aus Sicht der Germania sein, selbst von Beginn an dagegenzuhalten. „Für uns wird entscheidend sein, mit unseren eigenen Qualitäten dagegenzuhalten, konsequent in die Zweikämpfe zu gehen und unsere Chancen von Beginn an besser zu nutzen“, sagt Borucki. Zudem wolle man „den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen lassen und am Ende die drei Punkte mitnehmen“.