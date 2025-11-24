Lamme verzweifelt an sich selbst – 0:2 gegen Vechelde

Germania Lamme hat nach dem 0:2 gegen Arminia Vechelde ein schwieriges Spiel hinter sich. Trotz einer langen Liste an Großchancen, viel Einsatz und einem kuriosen Spielverlauf stand die Mannschaft von Pascal Herr am Ende erneut mit leeren Händen da. „Wir waren sehr motiviert, vielleicht dadurch auch ein bisschen verkrampft“, ordnete der Trainer ein. Vechelde attackierte früh und aggressiv: „Vechelde hat am Anfang ein sehr hohes Angriffspressing gespielt. Das haben wir überhaupt nicht verstanden, ruhig zu überspielen.“
Die Partie begann hektisch, ohne echte Abschlüsse. Erst nach etwa 20 Minuten kam Lamme zu „ein, zwei Annäherungen, ich würde sagen so Halbchancen“. Vechelde dagegen hatte bis zur Pause kaum etwas vorzuweisen – abgesehen von einer missglückten Flanke an die Latte.
Die zweite Hälfte begann vielversprechend. Lamme kam zweimal gefährlich über die Grundlinie, brachte den Ball aber nicht zum Mitspieler oder verstolperte die Situation. Was auf der einen Seite misslang, bestrafte Vechelde eiskalt. „Eins zu eins die gleiche Aktion passiert dann auf der anderen Seite … der Linksaußen, der ist echt überragend, wirklich ein guter Spieler“, so Herr. Seine Hereingabe fand Marius Giesemann, der frei zum 0:1 einschob (48.). Ein Gegentor, das der Trainer nur zu gut kennt: „Leider ein Gegentor, das wir seit Monaten genauso permanent kassieren, was mich ein bisschen nervt.“
Kurz darauf eskalierte die Partie. Lammes Torwart Tom Gestwa und ein Vechelde-Spieler sahen beide Rot. Herr war mit der Entscheidung einverstanden: „Völlig berechtigt, beide rote Karten. Der von Vechelde hat, glaube ich, eine Kopfnuss gegeben, mein Torwart hat ihn vorher geschubst.“ Ein Feldspieler musste bei Lamme ins Tor – kurioserweise stabilisierte das die Defensive. „Witzigerweise wurde das Spiel dadurch wieder ein bisschen ruhiger bei uns“, sagte Herr. Vechelde blieb harmlos, während Lamme „drei, vier Riesendinger“ liegen ließ.
Die Entscheidung fiel in der 90. Minute – und passte zum frustrierenden Gesamtbild. Nach einer Ecke für Lamme klärte Vechelde, der Ball landete beim starken Linksaußen Oleksii Shpak, der aus rund 60 Metern einfach abzog. „Der Ball kullert mit drei km/h ins Tor“, schilderte Herr ungläubig. Ausgerechnet gegen einen Feldspieler im Kasten kassierte Lamme den Knockout.
Das Fazit des Trainers fiel ernüchternd, aber ehrlich aus: „Am Ende, glaube ich, ein klassisches 0:0, weil beide Mannschaften schwach waren. Wir verlieren aber mal wieder so ein Spiel.“ Und weiter: „Wir müssen einfach anfangen, vorne gefährlicher zu werden und am Ende mehr Tore zu schießen.“
In der Tabelle bleibt Lamme auf Platz fünf stehen, doch die Luft wird dünner. Ohne mehr Durchschlagskraft droht die Mannschaft, den Anschluss nach oben zu verlieren.
TSV Germania Lamme – SV Arminia Vechelde 0:2
TSV Germania Lamme: Tom Gestwa, Andreas Weisser (58. Grazian-Dennis Borucki), Matvii Kuznetsov, Fidan Kajolli, Karim El-Shaari (75. Luis Baron), Florian Naumann, Phillip Redl (66. Prokhor Kuznetsov), Kevin-David Holland, Colin Wassaf (66. Jona Gsöllpointner), Levi Luk Rose, Fred Abelmann (83. Erwin-Michael Dreschler) - Trainer: Pascal Herr
SV Arminia Vechelde: Lasse Flegel, Kevin Müller (42. Louis Bennett Naser Bytyqi), Pascal Michelmann, Marius Giesemann (61. Dominik Wald) (83. Philipp-Marvin Brendel), Nico Grigoleit, Jakob Beyer, Luis Geodecke (70. Louis Oppermann), Elias-Ben Siedentopf, Anton Palnikov, Oleksii Shpak, Michel Schäfer - Trainer: Dennis Pasemann
Schiedsrichter: Finn Herbst
Tore: 0:1 Marius Giesemann (48.), 0:2 Oleksii Shpak (90.)