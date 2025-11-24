– Foto: Timo Babic

Lamme verzweifelt an sich selbst – 0:2 gegen Vechelde Germania Lamme verliert trotz vieler Möglichkeiten 0:2 gegen Arminia Vechelde – und hadert nach einem wilden Spiel mit vergebenen Chancen, einem kuriosen Gegentor und einer roten Karte für Torwart Gestwa.

Germania Lamme hat nach dem 0:2 gegen Arminia Vechelde ein schwieriges Spiel hinter sich. Trotz einer langen Liste an Großchancen, viel Einsatz und einem kuriosen Spielverlauf stand die Mannschaft von Pascal Herr am Ende erneut mit leeren Händen da. „Wir waren sehr motiviert, vielleicht dadurch auch ein bisschen verkrampft“, ordnete der Trainer ein. Vechelde attackierte früh und aggressiv: „Vechelde hat am Anfang ein sehr hohes Angriffspressing gespielt. Das haben wir überhaupt nicht verstanden, ruhig zu überspielen.“

Gestern, 14:00 Uhr TSV Germania Lamme Germ. Lamme SV Arminia Vechelde Arm Vechelde 0 2 Abpfiff Die Partie begann hektisch, ohne echte Abschlüsse. Erst nach etwa 20 Minuten kam Lamme zu „ein, zwei Annäherungen, ich würde sagen so Halbchancen“. Vechelde dagegen hatte bis zur Pause kaum etwas vorzuweisen – abgesehen von einer missglückten Flanke an die Latte.

Die zweite Hälfte begann vielversprechend. Lamme kam zweimal gefährlich über die Grundlinie, brachte den Ball aber nicht zum Mitspieler oder verstolperte die Situation. Was auf der einen Seite misslang, bestrafte Vechelde eiskalt. „Eins zu eins die gleiche Aktion passiert dann auf der anderen Seite … der Linksaußen, der ist echt überragend, wirklich ein guter Spieler“, so Herr. Seine Hereingabe fand Marius Giesemann, der frei zum 0:1 einschob (48.). Ein Gegentor, das der Trainer nur zu gut kennt: „Leider ein Gegentor, das wir seit Monaten genauso permanent kassieren, was mich ein bisschen nervt.“ Kurz darauf eskalierte die Partie. Lammes Torwart Tom Gestwa und ein Vechelde-Spieler sahen beide Rot. Herr war mit der Entscheidung einverstanden: „Völlig berechtigt, beide rote Karten. Der von Vechelde hat, glaube ich, eine Kopfnuss gegeben, mein Torwart hat ihn vorher geschubst.“ Ein Feldspieler musste bei Lamme ins Tor – kurioserweise stabilisierte das die Defensive. „Witzigerweise wurde das Spiel dadurch wieder ein bisschen ruhiger bei uns“, sagte Herr. Vechelde blieb harmlos, während Lamme „drei, vier Riesendinger“ liegen ließ.