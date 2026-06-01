Lamme setzt sich gegen Wipshausen durch und festigt Rang drei

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Germania Lamme hat seine starke Rückrunde in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 fortgesetzt. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Wipshausen setzte sich die Mannschaft mit 4:1 durch und baute ihr Punktekonto auf 54 Zähler aus. Wipshausen bleibt nach der Niederlage bei 30 Punkten und muss weiter um den Klassenerhalt bangen.

Die Gastgeber gingen in der 25. Minute durch Fisnik Kajolli in Führung. Der Offensivspieler brachte Lamme mit seinem Treffer zum 1:0 auf Kurs. Wipshausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Kai-Dirk Bagus traf in der 39. Minute zum 1:1 und hielt die Hoffnungen der Gäste auf einen wichtigen Punktgewinn am Leben.

Vor dem Anpfiff waren die Rollen klar verteilt: Lamme ging als Tabellendritter mit 54 Punkten ins Spiel, Wipshausen reiste als Zwölfter mit 30 Zählern und akutem Druck im Tabellenkeller an. Dennoch entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung.

Mit dem Remis zur Halbzeit war die Partie weiterhin offen, auch weil Wipshausen defensiv diszipliniert agierte und Lamme lange Zeit nur wenige klare Räume anbot.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lamme den Druck und belohnte sich schließlich in der 67. Minute. Fidan Kajolli stellte mit seinem Treffer auf 2:1 und brachte die Gastgeber erneut in Führung.

Nur sechs Minuten später sorgte Fisnik Kajolli mit seinem zweiten Tor des Tages für die Vorentscheidung. Das 3:1 in der 73. Minute verschaffte dem Tabellendritten die nötige Sicherheit in einer bis dahin umkämpften Begegnung.

Den Schlusspunkt setzte Kim Jannik Eggers in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 4:1-Endstand (90.+3) machte den letztlich deutlichen Heimerfolg perfekt.

Wipshausen-Trainer Andreas Laurer zeigte sich nach der Partie mit der Leistung zufrieden: "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment für ihre kämpferische Leistung machen. Germania Lamme war uns spielerisch deutlich überlegen, allerdings haben wir gut dagegen gehalten. Der 1:1 Halbzeitstand war ein verdientes Ergebnis. In der zweiten Halbzeit gab es ein paar hochkarätige Torchancen auf beiden Seiten. Mit ein wenig Spielglück hätten wir einen Punkt mitnehmen können. Am Ende geht der Sieg für Lamme völlig in Ordnung."

Lamme behauptet Platz drei, Wipshausen unter Druck

Mit dem Sieg festigt der TSV Germania Lamme seinen dritten Tabellenplatz und steht nun bei 54 Punkten. Die Mannschaft bestätigt damit ihre starke Form in der Schlussphase der Saison und bleibt hinter Spitzenreiter Lehndorfer TSV (67 Punkte) sowie dem TSV Wendezelle (62 Punkte die stärkste Verfolgerkraft der Liga.

Für den TSV Wipshausen hingegen bleibt die Situation im Tabellenkeller angespannt. Die Mannschaft verharrt bei 30 Punkten auf Rang zwölf und muss weiterhin auf die Konkurrenz im Kampf um den Klassenverbleib achten.

Ausschlaggebend für den Lammer Erfolg war letztlich die größere Effizienz im zweiten Durchgang. Nachdem Wipshausen die Partie lange offenhalten konnte, nutzte der Tabellendritte seine Chancen konsequent und entschied die Begegnung innerhalb weniger Minuten zu seinen Gunsten.