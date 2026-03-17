Lamme schlägt den Spitzenreiter – Derby-Coup in Lehndorf

Dabei entwickelte sich von Beginn an das erwartet intensive Derby. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften nicht viel geschenkt“, berichtete Co-Trainer und Kapitän Grazian Borucki. Die Partie lebte von Zweikämpfen, Tempo und Emotionen, ohne dabei überhart zu werden: „Es war ein Derby, das hat man schon gemerkt, aber alles in allem relativ fair.“

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann richtig Fahrt auf. Zunächst hatte der Spitzenreiter die große Gelegenheit zur Führung – und ließ sie liegen. „Lehndorf hatte direkt nach der Halbzeit eine große Chance auf das 1:0, hat sie aber nicht genutzt – und im direkten Gegenzug machen wir das 1:0“, schilderte Borucki die Schlüsselszene der Partie. Florian Naumann traf in der 55. Minute zur Lammer Führung.

Torchancen blieben zunächst Mangelware, doch beide Teams näherten sich immer wieder gefährlich an. „Das hätte in beide Richtungen kippen können in der ersten Halbzeit“, so Borucki. Mit einem torlosen Remis ging es folgerichtig in die Pause – auch wenn Lehndorf leichte Vorteile bei den klareren Möglichkeiten hatte.

In der Folge öffnete sich das Spiel zunehmend. Lamme bekam Räume für Konter, spielte diese jedoch nicht sauber aus. „Wir hatten sehr viele Kontermöglichkeiten, die wir sehr schlecht zu Ende gespielt haben“, kritisierte Borucki. Gleichzeitig blieb Lehndorf gefährlich und kam selbst zu hochkarätigen Chancen.

Dass Lamme die Führung verteidigen konnte, lag vor allem an einem Mann: Torwart Florian Schneider erwischte einen Sahnetag. „Er hatte einen sehr, sehr guten Tag und hat uns im Spiel gehalten“, so Borucki. Besonders eine Szene kurz vor Schluss blieb hängen: „Als er den Ball auf der Linie hält – überragend, selten so eine starke Parade gesehen.“

Diese Aktion leitete unmittelbar die Entscheidung ein. Im direkten Gegenzug bekam Lamme einen Elfmeter zugesprochen. Eine Szene, die diskutiert wurde. „Von Lehndorfer Seite heißt es, den musst du nicht geben. Ich sage: Kann man geben, ist eine Kann-Entscheidung“, ordnete Borucki ein. Fidan Kajolli behielt vom Punkt die Nerven und stellte in der 90. Minute auf 2:0.

Danach war Schluss – und die Überraschung perfekt. Lamme gewinnt beide Saisonduelle gegen den Tabellenführer und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz. „So kann man sagen, dass wir in der Liga zweimal gegen Lehndorf gespielt haben und zweimal gewonnen haben.“

Mit nun 32 Punkten zieht Germania Lamme mit dem Drittplatzierten gleich und klettert auf Rang vier. Ein Sieg, der nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das Selbstverständnis der Mannschaft enorm wichtig sein dürfte.