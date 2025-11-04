Lamme schießt Frust von der Seele, Freie Turner zweistellig

Der zehnte Spieltag der Kreisliga stand an und an der Spitze bleiben Mascherode und Rot-Weiß Braunschweig in guter Form, auch wenn man am Wochenende zittern musste. Im Keller hingegen kassiert Olympia eine absolute Abreibung, während Lamme II den Bock endlich umstoßen konnte. Wir schauen auf die Spiele vom Wochenende in der Übersicht..
Zweistellig! Die Freien Turner überrollen Olympia: Baklanskyi (9.), Appel (14.), Thiessen (26., 65.), Helbing (37.), Kammerer (56.), Schenck (68.), Piatek (70.), Tlusty (80.) und Enyalle (82.) treffen für FT. Felix Schubert (83.) gelingt der Ehrentreffer. Ein Statement-Sieg der Hausherren. Schon im September gewannen die Freien Turner deutlich im Pokal. Nun schoss die Landesliga-Reserve Olympia in der Liga auf den letzten Platz.
Ein Klassenunterschied: Tom Knak (17., 26., 48.) schnürt den Hattrick, Jonas Siedentopf (35., 37.) doppelt, dazu Kim Jannik Eggers (52.). Ein Eigentor von Denis Tuzlak (54.) besiegelt das 7:0. Lamme II präsentierte sich eiskalt, Kralenriede fand defensiv keinen Zugriff. Eine riesige Überraschung, wenn man sich die vergangenen Wochen von Lamme anschaut, die durch den Sieg die rote Laterne abgeben und auf Platz elf klettern.
Der Spitzenreiter siegt mit Biss. Alfred Alane Kuate Fotue (22.) und Masirullah Omarkhiel (34.) stellen auf 2:0, doch Ernst Gräbe (56.) und Maximilian Pele Ernst (60.) bringen Lehndorf zurück. Omarkhiel (81., FE) behält vom Punkt die Nerven – drei Big Points für Rot-Weiß gegen aufopferungsvolle Lehndorfer. So lässt Rot-Weiß das Pokalaus gegen Kralenriede direkt vergessen machen.
Souveräner Heimsieg: Sebastian Schwartz (9., 43.) schnürt den Doppelpack, Mario Lehmann (72.) und Victor Maier (84.) erhöhen. Melverode-Heidberg ließ defensiv nichts anbrennen und siegte auch in der Höhe verdient. Zuletzt stand man sich im Pokal im Vorjahr gegenüber. Damals gewann RSV mit 4:0. Nun also die direkte Revanche.
Mascherode nimmt die Punkte in einem engen Match mit. Sven Müller (14.) eröffnete für die Gäste, Can Celik (24.)glich schnell aus. Noch vor der Pause traf Simon Igelmann (34.) zum 1:2 und legte nach dem Wechsel erneut nach (71.). Kai-Simon Weiberg (80.) machte es noch mal spannend – am Ende reichte es für den Zweiten. Der vierte Sieg in Serie gegen Stöckheim, aber auch klar der knappste Sieg.
Achterbahnfahrt mit Happy End für Wenden II. Matchwinner ist Lino Klaus (33., 39., 58.) mit Hattrick. Leu antwortet durch Hamid Zakri (55.), Elhaj Diallo (59.) und Yannik Klompmaker (72.) – 3:3! Spät entscheiden Timur Serbetci (77.) und Luca-Pascal Ebers (90.+5) für die Gastgeber. Beide Teams bleiben mit einem Punkt Unterschied Tabellennachbarn im Mittelfeld der Kreisliga.
Weddel stürmt furios los: Fridtjof Stradtmann (2.), Nils Gehde (9., 23., 77.) und Lucas Görnhardt (45.) sowie Niklas Oehlschlägel (56.) sorgen für sechs Auswärtstore – Tormaschine Gehde mit Dreierpack. Vahdet konnte das Weiterkommen im Pokal unter der Woche also nicht vergolden.