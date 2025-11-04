Lamme schießt Frust von der Seele, Freie Turner zweistellig

Mascherode nimmt die Punkte in einem engen Match mit. Sven Müller (14.) eröffnete für die Gäste, Can Celik (24.)glich schnell aus. Noch vor der Pause traf Simon Igelmann (34.) zum 1:2 und legte nach dem Wechsel erneut nach (71.). Kai-Simon Weiberg (80.) machte es noch mal spannend – am Ende reichte es für den Zweiten. Der vierte Sieg in Serie gegen Stöckheim, aber auch klar der knappste Sieg.