Lamme löst das Viertelfinal-Ticket spät – Borucki lobt reifen Auftritt

– Foto: Friedhelm Brauner

Der TSV Germania Lamme steht in der nächsten Runde des Bezirkspokals. Der Fußball-Bezirksligist aus der Staffel 2 setzte sich mit 3:0 gegen die FG Vienenburg-Wiedelah aus der Bezirksliga 3 durch, musste sich den Erfolg jedoch geduldig erarbeiten. Erst nach 66 Minuten brach Leo Weber den Bann, ehe Kapitän Grazian-Dennis Borucki mit einem Doppelpack in der Schlussphase den verdienten Sieg perfekt machte.

Der Kapitän hob vor allem die Defensivarbeit seiner Mannschaft hervor. „Der Gegner stand sehr tief und hat auf seine Umschaltmomente gelauert. Wenn ich mich recht entsinne, gab es in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss von ihnen. Deswegen war das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute erste Halbzeit von uns – nur dass die Tore nicht fallen wollten.“

Lamme übernahm von Beginn an die Kontrolle und bestimmte das Geschehen über weite Strecken. Die Gäste verteidigten tief und warteten auf Umschaltsituationen, fanden offensiv jedoch kaum statt. „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Das war eine sehr reife Vorstellung von uns. Wir waren sehr, sehr spielbestimmt und haben den Gegner vor sehr, sehr große Schwierigkeiten gestellt, gerade wenn wir hinter deren Mittelfeldkette gekommen sind“, sagte Borucki nach dem Schlusspfiff.

Nach dem Seitenwechsel hielt Lamme den Druck hoch und belohnte sich schließlich durch Weber. Borucki räumte allerdings ein, dass der Führungstreffer durchaus diskutabel gewesen sei. „Wir haben dann das 1:0 gemacht – durch ein sehr strittiges Tor, muss man dazu sagen. Vermutlich war es ein Abseitstor.“ Seine Mannschaft habe sich davon aber nicht beeinflussen lassen. „Wir haben nicht aufgehört, Fußball zu spielen, haben weiterhin Druck gemacht und folgerichtig das 2:0 und 3:0 erzielt.“

Borucki selbst sorgte in der 81. Minute und tief in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Trotz des klaren Ergebnisses sah der Lammer Kapitän noch Verbesserungspotenzial. „Eigentlich hätten wir noch viel mehr Tore schießen müssen. Die Chancenverwertung hat zu wünschen übrig gelassen, da müssen wir auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Man weiß nie, wie viele Torschancen man in einem Spiel bekommt. Gestern hatten wir sehr, sehr viele davon und haben diese nicht genutzt. Das könnte irgendwann zum Verhängnis werden.“

Als wichtigste Erkenntnis nahm Borucki dennoch Positives mit: „Wir müssen weiterhin in vielen Spielsituationen die Ruhe behalten. Das haben wir gestern sehr, sehr stark umgesetzt. Und wir wissen, dass wir immer zu unseren Torchancen kommen werden – diese müssen wir dann konsequent nutzen.“ Mit diesem souveränen Auftritt zieht der TSV Germania Lamme verdient in die nächste Runde des Bezirkspokals ein.

TSV Germania Lamme – FG Vienenburg-Wiedelah 3:0



Schiedsrichter: Janik Urbach

Tore: 1:0 Leo Weber (66.), 2:0 Grazian-Dennis Borucki (81.), 3:0 Grazian-Dennis Borucki (90.+6)