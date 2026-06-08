Lamme kämpft sich zurück und sichert Rang drei

Vor dem Anpfiff waren die Rollen klar verteilt. Der TSV Germania Lamme reiste als Tabellendritter mit 55 Punkten an, während der FC SF Rautheim mit 38 Zählern auf Rang sieben stand. Auf dem Platz war von diesem Unterschied zunächst jedoch wenig zu sehen. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 22. Minute durch Schmalkoke mit 1:0 in Führung. Rautheim blieb die aktivere Mannschaft und baute den Vorsprung kurz vor der Pause weiter aus. Haidari traf in der 42. Minute zum 2:0 und sorgte für eine komfortable Ausgangsposition zur Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte Rautheim zunächst die Akzente. Schülke erhöhte in der 55. Minute auf 3:0 und schien die Partie damit frühzeitig entschieden zu haben. Holland führt Lammer Aufholjagd an Doch die Gäste fanden nahezu im direkten Gegenzug zurück ins Spiel. Holland verkürzte nur zwei Minuten nach dem dritten Rautheimer Treffer auf 1:3. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Lamme die Kontrolle und erhöhte den Druck auf die Defensive der Gastgeber.