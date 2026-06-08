Lamme kämpft sich zurück und sichert Rang drei

Vor dem Anpfiff waren die Rollen klar verteilt. Der TSV Germania Lamme reiste als Tabellendritter mit 55 Punkten an, während der FC SF Rautheim mit 38 Zählern auf Rang sieben stand. Auf dem Platz war von diesem Unterschied zunächst jedoch wenig zu sehen.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 22. Minute durch Schmalkoke mit 1:0 in Führung. Rautheim blieb die aktivere Mannschaft und baute den Vorsprung kurz vor der Pause weiter aus. Haidari traf in der 42. Minute zum 2:0 und sorgte für eine komfortable Ausgangsposition zur Halbzeit.
Auch nach dem Seitenwechsel setzte Rautheim zunächst die Akzente. Schülke erhöhte in der 55. Minute auf 3:0 und schien die Partie damit frühzeitig entschieden zu haben.
Holland führt Lammer Aufholjagd an
Doch die Gäste fanden nahezu im direkten Gegenzug zurück ins Spiel. Holland verkürzte nur zwei Minuten nach dem dritten Rautheimer Treffer auf 1:3. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Lamme die Kontrolle und erhöhte den Druck auf die Defensive der Gastgeber.
In der 78. Minute brachte Kajolli die Gäste mit dem Treffer zum 2:3 wieder in Schlagdistanz. Rautheim verteidigte den knappen Vorsprung zunächst, musste sich in der Schlussphase jedoch erneut geschlagen geben. Holland erzielte in der 84. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und stellte den 3:3-Endstand her.
Schiedsrichter Miczuga leitete die Begegnung, in der beide Mannschaften zum Saisonabschluss noch einmal ihre offensiven Qualitäten unter Beweis stellten.
Saisonabschluss mit unterschiedlichen Vorzeichen
Für den TSV Germania Lamme bedeutete das Unentschieden den erfolgreichen Abschluss einer starken Saison, die die Mannschaft mit 55 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz beendet. Der FC SF Rautheim schließt die Spielzeit mit 38 Punkten auf Rang sieben ab. Trotz des verpassten Heimsieges kann Rautheim auf eine insgesamt solide Saison im gesicherten Mittelfeld zurückblicken.
Das Saisonfinale bot noch einmal alles, was ein letztes Spiel auszeichnen kann: sechs Tore, eine deutliche Führung und eine späte Aufholjagd. Am Ende teilten sich beide Mannschaften verdient die Punkte.