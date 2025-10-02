 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
– Foto: Friedhelm Brauner

Lamme II will die Wende, Mascherode auswärts gefordert

Freie Turner und Rot-Weiß auf heimischen Platz

Der sechste Spieltag steht vor der Tür und Rot-Weiß Braunschweig ist aktuell das einzige Team, das keine Punkte verloren hat. Im Keller spielt der Vorletzte Lamme II gegen Wenden II und will die Trendwende einleiten. Wir schauen auf die Partien, die alle am Sonntag stattfinden werden..

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
11:00

In der abgelaufenen Saison konnten beide Teams je ein Duell für sich entscheiden. Am Sonntag gehen die Freien Turner allerdings als Favorit ins Spiel, denn mit einem Dreier würde man sicherstellen, dass die Tabellenspitze nicht davoneilt.

So., 05.10.2025, 11:30 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
11:30

Lamme II startete überraschend schlecht und hat drei Punkte weniger als der Aufsteiger FC Wenden II auf dem Konto, wodurch die Germanen auf einem Abstiegsplatz stehen. Es ist allerdings noch früh in der Saison und ein Sieg würde schon einen großen Sprung bedeuten.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
14:00

Seit 2022 standen sich die beiden Teams vier Mal gegenüber. Dabei kam ein Torverhältnis von 26:3 für die Rot-Weißen zustande, die alle vier Duelle gewannen. Die Favoritenrolle ist also klar und der Bezirksliga-Absteiger will auch weiterhin makellos bleiben.

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
13:15

Zwischen Melverode-Heidberg und dem HSC Leu gab es zuletzt stets abwechselnd einen Sieger. Nach dieser Regel wäre Melverode mit einem Dreier dran. Würde Leu gewinnen, würden die Gäste punkttechnisch mit dem Tabellenfünften gleichziehen.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
14:00

Zwar gab es in der abgelaufenen Saison keinen Kralenriede-Sieg gegen den Lehndorfer TSV II, dennoch sind die Hausherren klar favorisiert gegen den Tabellenletzten, der aktuell drei Punkte auf dem Konto hat. Kralenriede steht auf Platz sechs und sollte gewinnen, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben.

So., 05.10.2025, 12:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
12:00

Weddel verlor zuletzt erstmals, RSV holte zuletzt den zweiten Saisonsieg, ist auswärts allerdings noch punktlos. Zuletzt standen sich die beiden Teams im Kreispokal vor einem Jahr gegenüber. Damals gewann RSV klar mit 6:1.

So., 05.10.2025, 12:15 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
12:15

Zuletzt gewann Mascherode vier direkte Duelle in Serie gegen Vahdet II und auch in der aktuellen Saison läuft es wieder für den Mitfavoriten auf die Meisterschaft. Die Favoritenrolle ist klar und die Gäste wollen beim TSC definitiv gewinnen, um die Tabellenführung zu verteidigen.

