Lamme II will die Wende, Mascherode auswärts gefordert

Der sechste Spieltag steht vor der Tür und Rot-Weiß Braunschweig ist aktuell das einzige Team, das keine Punkte verloren hat. Im Keller spielt der Vorletzte Lamme II gegen Wenden II und will die Trendwende einleiten. Wir schauen auf die Partien, die alle am Sonntag stattfinden werden..

Lamme II startete überraschend schlecht und hat drei Punkte weniger als der Aufsteiger FC Wenden II auf dem Konto, wodurch die Germanen auf einem Abstiegsplatz stehen. Es ist allerdings noch früh in der Saison und ein Sieg würde schon einen großen Sprung bedeuten.

In der abgelaufenen Saison konnten beide Teams je ein Duell für sich entscheiden. Am Sonntag gehen die Freien Turner allerdings als Favorit ins Spiel, denn mit einem Dreier würde man sicherstellen, dass die Tabellenspitze nicht davoneilt.

Zwischen Melverode-Heidberg und dem HSC Leu gab es zuletzt stets abwechselnd einen Sieger. Nach dieser Regel wäre Melverode mit einem Dreier dran. Würde Leu gewinnen, würden die Gäste punkttechnisch mit dem Tabellenfünften gleichziehen.

Seit 2022 standen sich die beiden Teams vier Mal gegenüber. Dabei kam ein Torverhältnis von 26:3 für die Rot-Weißen zustande, die alle vier Duelle gewannen. Die Favoritenrolle ist also klar und der Bezirksliga-Absteiger will auch weiterhin makellos bleiben.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede Lehndorfer TSV Lehndorf II

Zwar gab es in der abgelaufenen Saison keinen Kralenriede-Sieg gegen den Lehndorfer TSV II, dennoch sind die Hausherren klar favorisiert gegen den Tabellenletzten, der aktuell drei Punkte auf dem Konto hat. Kralenriede steht auf Platz sechs und sollte gewinnen, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben.

So., 05.10.2025, 12:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel RSV Braunschweig RSV Braunsch

Weddel verlor zuletzt erstmals, RSV holte zuletzt den zweiten Saisonsieg, ist auswärts allerdings noch punktlos. Zuletzt standen sich die beiden Teams im Kreispokal vor einem Jahr gegenüber. Damals gewann RSV klar mit 6:1.

So., 05.10.2025, 12:15 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II TV Mascherode 1919 Mascherode