Lamme dreht nach der Pause auf und wahrt seine starke Rückrundenform

Der Tabellendritte tat sich zunächst schwer, die eigene spielerische Überlegenheit auf den Platz zu bringen. Vor allem im Aufbau fehlte die gewohnte Präzision. „Wir hatten sehr viele, sehr einfache Ballverluste und unser Passspiel war sehr ungenau“, erklärte Borucki. Erst nach dem Seitenwechsel habe sich das Bild verbessert. „Das wurde in der zweiten Halbzeit dann besser.“

„Es war wie zu erwarten, dass Wipshausen sich schon sehr tief positioniert hat und dann auf Konter gelauert hat, um ihre schnellen Spieler einzusetzen“, sagte Borucki nach der Partie. Dieser Matchplan habe vor allem vor der Pause Wirkung gezeigt. „Das hat auch überwiegend, gerade in der ersten Halbzeit, sehr gut funktioniert. Da haben sie uns vor einige Probleme gestellt.“

Trotz des klaren Endergebnisses wollte der Kapitän die Leistung seiner Mannschaft nicht überbewerten. „Nichtsdestotrotz war das im Grunde genommen nicht unser Anspruch, so ein Spiel zu gestalten.“ Besonders mit Blick auf die Chancenverteilung vor der Pause sah er die Gäste sogar im Vorteil. „Auch wenn wir es jetzt 4:1 gewonnen haben, können wir auch vom Glück sprechen, dass es zur Halbzeit nur 1:1 steht. Die besseren Chancen hatte Wipshausen.“

Erst in der zweiten Halbzeit gelang es Lamme, die Kontrolle zurückzugewinnen und die individuelle Qualität in Tore umzumünzen. Durch die Treffer von Fidan und Fisnik Kajolli sowie den späten Schlusspunkt von Kim Jannik Eggers setzte sich die Mannschaft letztlich deutlich durch.

Am Ende überwog dennoch die Zufriedenheit über den erfolgreichen Heimabschluss. „Nichtsdestotrotz haben wir das letzte Heimspiel erfolgreich gestaltet und haben die drei Punkte hier behalten“, sagte Borucki. Mit Blick auf die starke Rückrunde - in der Rückrundentabelle steht Germania Lamme auf Rang zwei - richtete er den Fokus bereits auf die letzte Saisonaufgabe: „Das wollen wir natürlich dann am Sonntag bestätigen.“