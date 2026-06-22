Lamin Jatta verlängert bei Germania Bleckenstedt

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden. Innenverteidiger Lamin Jatta hat seine Zusage gegeben und wird auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Germania tragen.

Für Jatta wird es bereits die vierte Saison beim Landesligisten. In den vergangenen Jahren entwickelte er sich zu einer festen Größe in der Defensive und gehörte regelmäßig zum Stammpersonal der Bleckenstedter.

So stand er in der abgelaufenen Saison 20 Mal auf dem Feld, erzielte einen Treffer und stand dabei 17 Mal in der Startformation.

Besonders seine körperliche Präsenz, seine Zweikampfstärke und seine ruhige Art auf dem Platz machen den Defensivspieler zu einem wichtigen Bestandteil der Abwehrreihe.