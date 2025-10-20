Lamerdinger halten nur eine Halbzeit mit

Jan-Lukas Scheck (links) mühte sich mit dem FSV Lamerdingen vergeblich, die Punkte sicherte sich Ibrahim Sesay mit dem TV Bad Grönenbach. – Foto: Siegfried Rebhan

Der FSV Lamerdingen nistet sich im Tabellenkellder der Kreisliga Mitte ein. Der Aufsteiger hielt beim TV Bad Grönenbach die Partie zwar bis kurz vor dem Pausenpfiff offen, verlor aber am Ende deutlich mit 0:4 und behält damit die rote Laterne. Während die Bad Grönenbacher weiterhin am Spitzenreiter FC Heimertingen dran bleiben, der den TSV Kirchheim mit 5:0 abkanzelte.



Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 100 Am Ende war es deutlich. Der TV Bad Grönenbach gewann mit 4:0 gegen das Schlusslicht FSV Lamerdingen, benötigte dabei allerdings etwas Anlaufzeit. Maximilian Müller brachte den TV kurz vor der Halbzeit in Führung, als er nach einer Vorlage von Daniel Miller ins Netz traf. In der zweiten Halbzeit legte Karfala Conde das 2:0 (68.) nach, bevor Florian Henkel zum 3:0 (73.) einköpfte. Die Partie war nun gelaufen, Aboubacar Kader Diallo sorgte sieben Minuten vor dem Ende sogar noch für das 4:0.Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 150 Im Julius-Strohmayer-Stadion durfte sich die SG Sontheim/Westerheim über einen 3:2-Sieg beim TSV Mindelheim freuen. Die SG startete dabei gleich mal stark: Maximilian Hebel erzielte in der 7. Minute das 0:1, Simon Löffler stellte in der 16. Minute auf 0:2. Nun war der TSV Mindelheim am Zug. Luis Wanninger verkürzte in der 38. Minute auf 1:2 und glich kurz nach der Halbzeit sogar aus (49.). Die Partie war nun offen - bis zur 84. Minute. Da sicherte Tobias Kirchmaier mit dem 2:3 den Dreier.Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 120 Spannender als es das Ergebnis aussagt war die Partie zwischen dem TSV Ottobeuren und TV Woringen (5:2). Adrian Zuka eröffnete in der 4. Minute den Torreigen und steuerte auch das 2:0 (35.). Da schien die Partie bereits entschieden, weil Woringen durch die Gelb-Rote Karte für Christian Lehmann ab der 30. Minute nur noch zu zehnt war. Daniel Tobler verkürzte aber in Unterzahl nach 40 Minuten und glich in der 59. Minute sogar aus. Das stachelte wiederum die Ottobeurer an, die postwendend durch Philipp Ihle zum 3:2 kamen. Luca Werner (75.) und Dominik Zuka (79.) nahmen dann endgültig die Spannung aus der Partie und sicherten den 5:2-Erfolg.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 120 Der FC Heimertingen ließ beim klaren 5:0-Sieg gegen den TSV Kirchheim erst gar keine Zweifel aufkommen, wer die drei Punkte einsackt. Thomas Einsiedler eröffnete in der 16. Minute das Torfestival nach einer Vorlage von Marcel Schmid. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Schmid selbst auf 2:0, nachdem Maximilian Mayer ihn bedient hatte. Nach der Pause legte Timo Eisenmann in der 65. Minute das 3:0 nach, bevor Schmid in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis weiter ausbaute. Den Schlusspunkt setzte Einsiedler in der 78. Minute, nachdem Yannik Merk ihn perfekt in Szene setzte.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Stefan Haas (Memmingen) - Zuschauer: 125 Zweimal machte der TSV Lautrach-Illerbeuren zwar einen Rückstand wett, doch am Ende behielt doch der TV Boos mit 3:2 die Oberhand. Benedikt Beißer hatte die Booser in der 5. Minute nach einer Vorlage von Marco Gröner in Führung geschossen. Nach der Halbzeit glich Alexander Bischof für Lautrach in der 53. Minute aus. Ein Elfmeter von Marco Gröner brachte Boos in der 68. Minute das 2:1. Doch Lautrach konnte sich auf Bischof verlassen, der in der 76. Minute erneut ausglich. In der Schlussphase sicherte dann Bernd Betz in der 87. Minute den 3:2-Sieg für Boos, erneut vorbereitet von Gröner.Schiedsrichter: Stefan Haas (Memmingen) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80 Dank des Dreierpacks von Tim Albat setzte sich der SC Ronsberg im Kellerduell gegen die DJK SV Ost Memmingen mit 3:2 durch. Beim 1:0 war Albat per Elfmeter erfolgreich (9.). Darauf antworten die Ostler, als Daniel Jarosch einen Freistoß zum 1:1 (17.) verwandelte. Dann war wieder Albat am Zug - 2:1 (22.). Doch auch darauf fanden die Memminger eine Antwort, denn Arthur Ulinez glich erneut aus - 2:2 (57.). Mit seinem dritten Treffer (60.) sicherte Albat den Sieg. Memmingens Levent Zanker sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 110 Ganz spät glitt dem SV Lachen noch der Sieg aus den Fingern, das Duell gegen den SV Oberegg endete 2:2. Moritz Notz brachte Lachen früh mit zwei verwandelten Elfmetern (12./38.) in Führung. Vor der Halbzeit verpasste Lucas Zingerle für Oberegg den Anschlusstreffer, als er per Elfmeter an Keeper Philipp Diebolder scheiterte. Das 2:1 fiel dann, als Sebastian Huber in der 50. Minute zur Stelle war. Oberegg rannte nun an und wurde in der Nachspielzeit belohnt. Nico Natterer markierte noch den späten Ausgleich.Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 110

Der TSV Kammlach war letztlich doch einen Tick zu stark für den TSV Altusried und setzte sich mit 2:0 durch. Der Bezirksliga-Absteiger ging in der 12. Minute durch Fabian Reth in Führung. Im zweiten Durchgang erzielte Alexander Schlosser per Elfmeter das 0:2 (55.). Doppelt bitter für Altusried: In der 80. Minute verlor der Aufsteiger auch noch Ylber Myrta mit einer roten Karte.

