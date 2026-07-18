Lamer »Wahnsinn« – Hobsch und Jahn liefern ab – Vilzing souverän 1. Runde im Bayerischen Totopokal: Osserbuam machen aus einem 0:4 ein 5:4 +++ Regensburger Drittligist macht es zweistellig +++ Weiden siegt glücklich in Ammerthal von Florian Würthele · Heute, 19:59 Uhr · 0 Leser

Josef Gottmeier (rechts) und die DJK Vilzing lösten die Pflichtaufgabe in Wenzenbach am Ende souverän. – Foto: Florian Würthele

18 Erstrundenspiele im Bayerischen Totopokal gingen am Samstag über die Bühne. Für „die“ Schlagzeile sorgte eine Oberpfälzer Mannschaft. Und zwar die SpVgg Lam. Der Landesligist bog im schwäbischen Bobingen einen 0:4-Rückstand innerhalb der letzten halben Stunde in einen 5:4-Sieg um. Einfach nur Wahnsinn!



Erwartungsgemäß den Kürzeren zogen indes der SV Wenzenbach (0:6 gegen Vilzing) und die U23 FC Weiden-Ost (0:6 gegen Ansbach). Zweistellig machte es der SSV Jahn Regensburg im niederbayerischen Breitenberg. Im Bayernliga-Duell zwischen der DJK Ammerthal und der SpVgg SV Weiden feierten die Gäste aus Weiden einen glücklichen 3:2-Sieg. Überraschend die Segel streichen musste Fortuna Regensburg, die in Seebach mit 1:2 den Kürzeren zog.



Seine Pflichtaufgabe im Bayerischen Wald hat der SSV Jahn mit Bravour gelöst. Die Regensburger ließen mal so überhaupt nichts anbrennen. Von der ersten bis zur letzten Minute war es eine dominante Vorstellung der Elf von Sascha Hildmann gegen den niederbayerischen Kreisliga-Aufsteiger. 1.138 Zuschauer bildeten eine tolle Kulisse. Darunter waren auch viele Schlachtenbummler des Drittligisten, welche ihr Team lautstark anfeuerten. Lucas Hermes eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. Bis zur Pause legte der Jahn fünf weitere Tore nach. In der zweiten Hälfte schraubten Stolze, Wurm & Co. das Ergebnis weiter in die Höhe und machten es noch zweistellig. Der unter der Woche von 1860 München verpflichtete Stürmer Patrick Hobsch wurde zur Stundenmarke eingewechselt – und fügte sich bei seinem Debüt gleich mal mit einen Dreierpack ein.







Ein Sensations-Comeback lieferten die „Osserbuam“ in Schwaben ab. Zunächst brachte die SpVgg Lam gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Bobingen keinen Fuß auf den Boden. Bereits nach einer halben Stunde sah man sich mit 0:4 im Hintertreffen. Es roch nach früher Entscheidung. Aber denkste! In der letzten halben Stunde drehten die Gäste so richtig auf und drehten das Spiel tatsächlich noch. Erst Niklas Maimer und dann David Iglhaut schnürten jeweils einen Doppelpack. Ekstase im Lamer Lager. Maimer war es dann auch, der in der siebten Minute der Nachspielzeit erneut zuschlug – und für Ekstase im Lamer Lager sorgte. „Wie das Spiel gelaufen ist, ist natürlich Wahnsinn. Ehrlich gesagt bin ich einfach nur froh, dass wir Moral zeigen konnten und dass der Bobinger Pokal-Plan nicht aufgegangen ist“, konnte sich SpVgg-Übungsleiter Lorenz Kowalski einen kleinen Seitenhieb an den Gegner nicht verkneifen. Gut 260 Kilometer mussten die Bayerwäldler zum Kreispokalsieger an- und wieder heimreisen.







Bitteres Pokal-Aus für Fortuna Regensburg! Der Bayernligist zog beim klassentieferen TSV Seebach doch etwas überraschend den Kürzeren. „Wir haben uns selbst keinen Gefallen getan. Wir haben es nicht geschafft, aus den zahlreichen Chancen ein Tor zu machen. Wenn man mit einem individuellen Fehler das Gegentor kassierst und man es nicht schafft, darauf zu reagieren, fährst du dennoch am Ende irgendwo verdient mit der Niederlage nachhause. Absolut schade, weil wir einen großen Aufwand betrieben und sehr viel Druck ausgeübt haben. Vor dem Tor waren wir allerdings einfach nicht entschlossen genug. Das ist der einzige Vorwurf, den ich der Mannschaft machen kann. Alles andere hat heute sehr gut geklappt“, sagte ein enttäuschter Fortuna-Coach Arber Morina. „Die Enttäuschung ist sehr groß bei uns.“







55, 60 Minuten lang hielt der SV Wenzenbach richtig gut dagegen gegen die zwei Klassen höher ansässige DJK Vilzing. Trotzdem musste sich der Landesliga-Newcomer vor 400 Zuschauern am Ende eine deutliche Niederlage eingestehen. Hintenraus war der Widerstand der Wenzenbacher gebrochen. Im ersten Durchgang ging der Regionalligist zwar früh in Führung gegangen, hatte aber durchaus seine Mühe gegen eine couragiert auftretende Heimmannschaft. Für die DJK traf der wiedergenesene Ex-Profistürmer Markus Ziereis doppelt. „Das Ergebnis ist meines Erachtens zu hoch ausgefallen aufgrund der 50 bis 60 Minuten, in denen man gesehen hat, dass wir ziemlich gleichwertig waren. In der zweiten Halbzeit haben wir dann viel umgestellt“, so SVW-Trainer Sepp Schuderer. Sein Gegenüber Thorsten Kirschbaum monierte, dass sein Team in der ersten Halbzeit zu wenig Kontrolle über das Spiel gehabt habe. „Nach der Pause spielten wir kontrollierter.“













Ein glücklicher Pokaltriumph der SpVgg SV Weiden beim Bayernliga-Kontrahenten aus Ammerthal! Mit seinen vielen Torchancen, speziell im ersten Spielabschnitt, ging der Gastgeber viel zu leichtfertig um. Und ließ so die Wasserwerkler am Leben. Von einem „mehr als glücklichen Sieg“ sprach Weidens Chefanweiser Michael Riester in seiner Nachbetrachtung: „Ich glaube, dass wir für die nächsten Wochen unser Glück erstmal aufgebraucht haben. Ammerthal hat uns vor allem in der ersten Halbzeit leben lassen. Wenn es da 4:0, 5:0 steht, hätte man das auch akzeptieren müssen.“ DJK-Trainer Tobias Rösl sagte: „Wir waren gut im Spiel, die Jungs waren fleißig und ehrgeizig. Wenn du mehr als genug Chancen hast und diese einfach nicht machst, hast du es aber auch nicht verdient. Die Gegentore haben wir uns selber gelegt. Da rede ich von allen drei. Das ist auf dem Niveau trotzdem zu viel.“







Sich tapfer gewehrt, aber letztendlich ohne Chance geblieben ist die U23 des FC Weiden-Ost. Regionalligist SpVgg Ansbach machte in der Schlussphase noch das halbe Dutzend voll.