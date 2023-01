Lambertz-Trio kehrt zu Germania Rurich zurück Der B-Ligist darf sich über gleich starke Fußballer freuen.

Aktuell steckt Germania Rurich in der Heinsberger B-Liga, Staffel 1, im Abstiegskampf. Nach neun Spielen hat das Team erst acht Punkte einfahren können, liegt damit einen Zähler vor der gefährdeten Tabellenregion. Nun aber deutet einiges darauf hin, dass der kleine Verein aus dem Hückelhovener Stadtgebiet bald größere Ziele in Angriff nehmen kann. Denn zur neuen Saison kehren drei waschechte Ruricher Jungs mit reichlich Erfahrung in höheren Spielklassen zu ihrem Heimatverein zurück: Mark, René und Thomas Lambertz kommen im Sommer von Bezirksligist Union Würm/Lindern zur Germania nach Rurich. Damit wird Trainer Bernd Nief, immerhin Inhaber des A-Scheins und selbst mit viel Erfahrung aus höheren Spielklassen ausgestattet, künftig nicht mehr der einzige Ruricher sein, der für die B-Liga eigentlich überqualifiziert ist.

„Wir waren uns sicher, dass dieser Tag irgendwann einmal kommt, und wir wissen jetzt, wann es so weit sein wird“, heißt es auf der Facebook-Seite der Germania zur spektakulären Rückholaktion des Trios. René Lambertz war über viele Jahre der Mittelfeldmotor in Würm/Lindern. Sein Bruder Mark Lambertz stieg einst mit dem FC Inde Hahn in die Mittelrheinliga auf und absolvierte dort auch einige Spiele. Noch deutlich übertroffen werden die beiden Brüder von ihrem Vetter Thomas Lambertz, der mit dem FC Wegberg-Beeck zur Krönung zweimal sogar in die Regionalliga aufstieg und bei den Kleeblättern Stammspieler war. Bleibt die Frage, ob auch ihr Vater beziehungsweise Onkel Hermann-Josef Lambertz irgendwie eingebunden wird. Der hat bekanntlich in Würm/Lindern bereits jetzt in der Winterpause als Trainer aufgehört.