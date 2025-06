Lambertz neue(r) Trainer von Germania Rurich

Zur kommenden Saison wird Germania Rurich von einem Trainerduo geführt.Mark & Rene Lambertz übernehmen das Zepter vom bisherigen Trainer Bernd Nief zur Saison 2025/2026.Mark & Rene sind Ruricher Jungs und innerhalb der Mannschaft anerkannt und im Fußballkreis bestens vernetzt. Beide werden nun ihre erste Cheftrainerposition in ihrem Heimatverein antreten. Zusätzlich werden sie weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen, sofern sie keine Verletzung ausbremst.Aus unserer Sicht ist der Ruricher Weg, auf eigene Leute zu setzen, alternativlos. Besonders in einem kleinen Ort wie Rurich ist es besonders wichtig über Zusammenhalt und Identifikation den Weg in die Zukunft zu beschreiten.Wir wünschen unserem neuen Trainerduo Mark & Rene alles Gute und viel Erfolg für die künftigen Aufgaben!

Aktuelles - FC Germania 1919 Rurich e.V.