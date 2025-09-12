Carlo Lamberts (rechts) Team steht für Offensivdrang, ist aber defensiv zu nachlässig. – Foto: Alfred Weinandy

Lambert und die Suche nach mehr Stabilität Kreosliga B 11: Was den Wasserliescher Trainer trotz des punktemäßig gelungenen Starts nervt, und welche Personalien ihm zu schaffen machen.

Platz vier belegt der SV Viktoria Wasserliesch/Oberbillig nach fünf Spieltagen in der Kreisliga B 11. Damit liegt das Team von Trainer Carlo Lambert im Trend der vergangenen Jahre: Seit 2022 sprangen in den Endabrechnungen regelmäßig Ränge zwischen vier und sieben heraus. Die bisher erzielten zehn Punkte können sich sehen lassen. Einzig die Niederlage Ende August mit 2:4 gegen die SG Wincheringen/Merzkirchen schmerzt den Coach: „Das hat wehgetan. In diesem Spiel haben wir uns den Schneid durch deren Biss abkaufen lassen.“

Die in dieser Partie kassierte hohe Anzahl an Gegentreffern war keine Seltenheit. Das belegen die Heimspiele gegen den SV Trier-Irsch II (5:4) und zuletzt gegen die SG Zewen II (6:4) sowie das Auswärtsremis im Derby beim FC Könen (4:4). Lediglich am ersten Spieltag in Konz (4:1) hielt die Abwehr nahezu dicht. „Bei allem Offensivgeist, für den wir fast traditionell stehen, müssen wir kompakter sein“, fordert Lambert. Individuelle Fehler gelte es abzustellen, aber auch im Kollektiv müsse man insgesamt besser verteidigen. Den trotz der Gegentorflut gelungenen Start könnte die Mannschaft in den beiden kommenden Partien vergolden: Am Sonntag ab 14.30 Uhr geht es in Greimerath gegen den Tabellenneunten SG Hochwald II. Exakt eine Woche später und fünf Tage nach dem Kreispokalspiel bei Ligakonkurrent TuS Euren (Dienstag, 19.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen den Drittletzten FSV Kürenz im Rahmen der Wasserliescher Kirmes auf dem Programm. In diesen Partien ist einiges möglich: Gelingen zumindest vier Punkte, hätte man sich vorerst in der Spitzengruppe etabliert. Lambert warnt jedoch: „Hochwald II hat zuletzt den FC Könen mit 4:3 besiegt, und ihre Erste spielt bereits am Samstag. Sie werden eine gute Truppe haben. Kürenz hat sich am Sonntag beim 3:4 in Wincheringen heftig gewehrt.“

Zudem bereitet ihm die personelle Situation zunehmend Sorgen. Mike Herresthal, das Herzstück des Wasserliescher Spiels, zog sich gegen Zewen II einen mehrfachen Bruch des Schlüsselbeins zu und fällt monatelang aus. Jan Baudner, Marvin Mayer und Julius Jost (auch noch an der Rippe verletzt) sind im Urlaub. Tobias Dres muss aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen, und Dominik Mainzer wird laut Lambert voraussichtlich im November nach Dubai auswandern. Positiv ist, dass fast alle Neuzugänge eingeschlagen haben. Ihab Mansour (vom FC Könen) und Marvin Krantz (SV Konz) bezeichnet Lambert als „absolute Bereicherungen“. Jeremy Himpler (von der JSG Saar-Mosel) kann noch in der A-Jugend spielen und hat in einigen Kurzeinsätzen bereits Potenzial gezeigt. Besonders erfreut ist der Coach über den erst 18-jährigen Mathis Meijer, der schon dreimal getroffen hat. Lukas Beck (von der SG Hochwald II) muss noch an seiner Fitness arbeiten, kann die Mannschaft aber auch weiterbringen. Tim Golz (zuvor SG Obermosel-Nittel) laboriert seit der Vorbereitung an einer Schulterverletzung.