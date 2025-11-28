Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Lorenz Kowalski hält der SpVgg Lam die Treue – Foto: Paul Hofer
Lam zufrieden: Kowalski macht weiter
Der 29-jährige Coach des erfolgreichen Landesligisten bleibt bis mindestens 2027 an der Ginglmühle
Im Herbst 2023 bewiesen die Verantwortlichen der SpVgg Lam Mut und machten den seinerzeit erst 27-Jährigen Lorenz Kowalski mitten im Landesliga-Abstiegskampf zum Trainer. Der Jungspund zahlte das Vertrauen eindrucksvoll zurück und unter dem langjährigen DFB-Jugend-Stützpunkttrainer glückte den Osserbuam in dessen Premieren-Spielzeit nicht nur der Klassenerhalt, sondern in der darauffolgenden Saison mit dem vierten Rang in der Landesliga Mitte das beste Abschneiden in der Vereinsgeschichte der Lamer Fußballer.
In der laufenden Runde spielen Weber, Pritzl, Loderbauer und Kameraden erneut eine gute Rolle und deshalb kommt es wenig überraschend, dass der in Arnbruck im Landkreis Regen wohnhafte Kowalski über den Sommer hinaus an der Seitenlinie des Sechstligisten stehen wird. Dem Verein die Treue halten wird auch Assistenzcoach Thomas Altmann, der dieses Amt inzwischen seit 2019 bekleidet. "Im Verein wird hervorragende Arbeit geleistet, um die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Fußball im Lamer Winkel zu schaffen. Deshalb freut es mich, dass ich gemeinsam mit meinem Trainerteam weiter ein Teil des eingeschlagenen Wegs in Lam sein darf", lässt Lorenz Kowalski verlauten.
Thomas Altmann ist seit sechseinhalb Jahren Co-Trainer der Osserbuam – Foto: Thomas Gierl
"Wir sind sehr glücklich und zufrieden frühzeitig die Weichen bei der wichtigen Position des Trainers gestellt zu haben. Die Verlängerung ist ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in den gemeinsamen Weg. Lolo genießt innerhalb des gesamten Vereins und bei den Zuschauern große Wertschätzung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die nächsten Schritte in unserer Entwicklung gehen werden. Er leistet zusammen mit dem gesamten Trainerteam hervorragende Arbeit. Nicht nur in der wöchentlichen Trainingsarbeit, sondern auch abseits des Platzes. Unsere Mannschaft konnte sich im letzten Jahr nochmal ein Stück weiterentwickeln und das ist klarer der Verdienst von Lolo und dem gesamten Trainerteam", sagt Lams Sportlicher Leiter Karl-Heinz Hofmann, der auch Urgestein Altmann in den höchsten Tönen lobt: "Tom ist seit 2019 Co-Trainer bei uns und damit eigentlich nicht mehr wegzudenken. Er genießt große Wertschätzung und hat erheblichen Anteil an der erfolgreichen Arbeit."
Mit Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer und den beiden Tormanntrainern Hans Ochsenbauer und Christian Jarosch möchte der Klub ebenfalls verlängern. "Wir befinden uns in positiven Gespräche und hoffen, bald Vollzug vermelden zu können. Unser Wunsch ist es, in der aktuellen Konstellation weiterzumachen", verrät Hofmann.