Lam zufrieden: Kowalski macht weiter

Im Herbst 2023 bewiesen die Verantwortlichen der SpVgg Lam Mut und machten den seinerzeit erst 27-Jährigen Lorenz Kowalski mitten im Landesliga-Abstiegskampf zum Trainer. Der Jungspund zahlte das Vertrauen eindrucksvoll zurück und unter dem langjährigen DFB-Jugend-Stützpunkttrainer glückte den Osserbuam in dessen Premieren-Spielzeit nicht nur der Klassenerhalt, sondern in der darauffolgenden Saison mit dem vierten Rang in der Landesliga Mitte das beste Abschneiden in der Vereinsgeschichte der Lamer Fußballer.

In der laufenden Runde spielen Weber, Pritzl, Loderbauer und Kameraden erneut eine gute Rolle und deshalb kommt es wenig überraschend, dass der in Arnbruck im Landkreis Regen wohnhafte Kowalski über den Sommer hinaus an der Seitenlinie des Sechstligisten stehen wird. Dem Verein die Treue halten wird auch Assistenzcoach Thomas Altmann, der dieses Amt inzwischen seit 2019 bekleidet. "Im Verein wird hervorragende Arbeit geleistet, um die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Fußball im Lamer Winkel zu schaffen. Deshalb freut es mich, dass ich gemeinsam mit meinem Trainerteam weiter ein Teil des eingeschlagenen Wegs in Lam sein darf", lässt Lorenz Kowalski verlauten.





