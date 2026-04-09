Lam: Vier Talente verstärken zur neuen Saison den Kader

Johannes Mauerer (links) und Lukas Kronfeldner wechseln von der U19 der SpVgg GW Deggendorf zu den Waidlern – Foto: Verein

Die SpVgg Lam gibt vier jungen Perspektivspielern die Chance, in der kommenden Saison Landesliga-Luft schnuppern zu können. Aus der eigenen U19, die in der Bezirksoberliga im vorderen Tabellendrittel mitmischt, werden Moritz Mühlbauer und Daniel Lohberger in den Kader der Kowalski-Truppe übernommen. Zudem kommen mit Johannes Mauerer und Lukas Kronfeldner zwei Youngsters, die derzeit noch für die A-Junioren der SpVgg GW Deggendorf aktiv sind.

"Moritz Mühlbauer und Daniel Lohberger sind zwei Stützen unserer A-Junioren, die in der Vorbereitung schon die eine oder andere Trainingseinheit bei uns mitgemacht haben und die bei unserer Kreisklassen-Spielgemeinschaft auch schon ihr ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln konnten. Zwei talentierte Burschen, die wir behutsam heranführen möchten und denen wir auf Sicht einiges zutrauen", erklärt Lams Sportlicher Leiter Karl-Heinz Hofmann. Mit dem Hohenwarther Johannes Mauerer konnte sich der Klub zudem die Dienste eines defensiv variabel einsetzbaren Jungspunds sichern, der im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf eine Top-Ausbildung bekommen hat und zuvor auch schon für die JFG Lamer Winkel aktiv war. "Im Probetraining hat Johannes einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Wir trauen ihm zu, den Sprung in die Herren-Landesliga relativ schnell schaffen zu können", sagt Hofmann.



