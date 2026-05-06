Lam vermeldet zwei Neue - Uzlik verlässt Osserbuam Tim Geiger und Tobias Adam wechseln zum Tabellendritten der Landesliga Mitte von Thomas Seidl · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser

Tim Geiger zieht es vom ASV Cham zu den Osserbuam – Foto: Verein

Die SpVgg Lam kann zwei weitere Neuzugänge für die kommende Spielzeit bekanntgeben: Tim Geiger zieht es vom ASV Cham an die Ginglmühle, Tobias Adam kommt vom abstiegsbedrohten Bezirksligisten SG Chambtal. Es gibt allerdings auch einen weiteren Abgang zu vermelden: Nach vier Jahren bei den "Osserbuam“ wird Vaclav Uzlik den derzeitigen Rangdritten der Landesliga Mitte verlassen.

Der meist als Außenverteidiger eingesetzte Tscheche, dessen Vater in den Jahren um die Jahrtausendwende herum bereits das Lamer Trikot getragen hat, bestritt bislang 123 Partien für die Sportvereinigung und konnte sich dabei 15-mal in die Torschützenliste eintragen. "Vaclav hatte großen Anteil am sportlichen Erfolg der letzten Jahre. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und die Zeit bei uns. Bei kommenden Heimspiel werden wir ihn und die anderen Abgänge gebührend verabschieden“, lässt die sportliche Leitung des Vereins um Karl-Heinz Hofmann, Wolfgang Koller und Michael Vogl wissen.







Ein hoffnungsvoller Neuzugang ist der in Viechtach im Landkreis Regen wohnhafte Tim Geiger, der dem Bayernliga-Kader des ASV Cham angehört. Beim Tabellenzweiten der Nord-Staffel konnte sich der 19-Jährigen Youngster keine regelmäßigen Spielzeiten erarbeiten, kam in der laufenden Runde auf drei Teileinsätze. "Tim ist ein schneller und spielstarker Außenverteidiger, der eine hervorragende fußballerische Schule durchlaufen hat“, informiert Hofmann.





Tobias Adam wechselt von der SG Chambtal an die Ginglmühle – Foto: Verein











Mit Tobias Adam wechselt zudem ein Innenverteidiger zur Kowalski-Truppe, der ebenfalls viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham verbrachte und zudem auch schon 69 Bezirksligapartien auf dem Buckel hat, bei denen er sich zudem über respektable 12 Torerfolge freuen durfte. "Tobi ist ein großer, zweikampfstarker und auch torgefährlicher Innenverteidiger, der bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen möchte“, sagt Hofmann. "Wir freuen uns sehr, dass sich Tim und Tobias für uns entschieden haben. Beide bringen großes Potenzial mit. Tim und Tobi sind junge Spieler aus der näheren Region, die perfekt in unser Anforderungsprofil passen“, meint Hofmann abschließend.