Lam und Wenzenbach jubeln – Weiß ist Vornbachs tragischer Held Landesliga Mitte, der Samstag: Osserbuam schlagen Türk Gücü Straubing nach kompliziertem Beginn deutlich +++ Schuderer-Elf hält den Gast lange am Leben von Florian Würthele · Heute, 19:17 Uhr · 0 Leser

Der SV Wenzenbach um Alex Freitag verpasste es im Heimspiel gegen Vornbach, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Letztendlich gewann der Liganeuling dennoch. – Foto: Florian Würthele

Zwei Spiele, zwei Heimsiege: Beide Oberpfalz-Niederbayern-Duelle am Samstagnachmittag in der Landesliga Mitte gingen an den Vertreter aus der Oberpfalz. Die SpVgg Lam landete gegen Aufsteiger SV Türk Gücü Straubing, der stark begann, letztlich einen ungefährdeten 4:0-Sieg. Damit haben die Osserbuam den zweiten Saisonsieg in der Tasche.



Indes feierte der SV Wenzenbach den zweiten Landesliga-Sieg in der Vereinshistorie. Die Schuderer-Mannen rangen eine personell dezimierte DJK Vornbach am Bürgerfest-Wochenende mit 3:2 nieder. Zum tragischen Helden avancierte Elias Weiß. Der gut aufgelegte DJK-Keeper verhinderte mit starken Paraden mehrfach einen klareren Rückstand, um beim entscheidenden dritten Gegentor entscheidend zu patzen. Die Stimmen:



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „In der Anfangsphase haben wir ein paar gefährliche Situationen von Straubing zum Glück gut überstanden. Anschließend machten wir ein gutes Spiel und gingen verdient mit einem 1:0 in die Halbzeit. Auch in der zweiten Hälfte blieben wir gut am Drücker. Unterm Strich steht ein sehr verdienter Heimsieg.“



Onur Örs (Sportlicher Leiter SV Türk Gücü Straubing): „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. In den ersten 25, 30 Minuten hatten wir das Spiel hervorragend im Griff. Wir hatten zwei, drei sehr gute Aktionen, bei denen wir wir eigentlich ein Tor hätten machen müssen. Lam hatte genau diese Aktionen, die sie in Tore umgemünzt haben. Sie waren sehr konsequent vor dem Tor, während wir eher unglücklich waren. In der zweiten Halbzeit haben sich bei uns individuelle Fehler in der Defensive eingeschlichen. Man muss dazusagen, dass wir sehr ersatzgeschwächt waren. So sind wir mit einem Rumpfkader mit nur drei Wechselspielern hergefahren.“







Sepp Schuderer (Trainer SV Wenzenbach): „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Zur Halbzeit mussten wir eigentlich schon mit zwei Toren Unterschied führen, weil wir da schon mehrere hochkarätige Chancen hatten. In der zweiten Halbzeit war das Ganze beim Stand von 2:2 ein bisserl zerfahren. Die Jungs waren dann immer nervöser; ich musste viel umstellen und viele neue Leute bringen. Trotzdem haben wir immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt, das hat die Mannschaft dann auch ausgezeichnet gemacht. Momentan nutzen meine Spieler die Fehler vom Gegner gut aus. Für uns war es ein wichtiger Sieg. Sechs Punkte nach drei Spielern zum Auftakt – ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir diese geholt haben.“