Lam & Kowalski: Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte Unter dem jungen Übungsleiter haben sich die Osserbuam zu einem Spitzenteam der Landesliga Mitte entwickelt von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Lorenz Kowalski hat mit der SpVgg Lam in den vergangen beiden Jahren für Furore gesorgt – Foto: Charly Becherer

Lorenz Kowalski ist zwar bei der SpVgg Lam bereits knapp drei Jahre im Amt, dennoch immer noch der jüngste Coach der Landesliga Mitte, der mit seinem Team in den vergangenen Spielzeiten für Furore sorgte. Die "Osserbuam" schlossen auf den Tabellenrängen vier und drei ab und gehören auch in der Saison 2026/27 wieder zu den Teams, die man auf dem Zettel haben sollte. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase hatten wir die Gelegenheit, mit dem 30-jährigen zu sprechen.

Lorenz, die sportliche Entwicklung der SpVgg Lam ist bemerkenswert. In der Vorsaison konnte mit dem dritten Rang der größte Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht werden. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Osserbuam?

Lorenz Kowalski (30): Ich denke, dass im Verein viele Rädchen ineinandergreifen. Dies beginnt bei einer sehr durchdachten Vereinsführung durch kompetente und erfahrene Funktionäre sowie der akribischen Arbeit in der Sportlichen Leitung. Beide Komponenten ermöglichen den Spielern und uns Trainern, den Fokus auf den Platz zu lenken. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist unbestritten die hervorragende Jugendarbeit im Lamer Winkel, kombiniert mit wichtigen Schritten vieler unserer Spieler an den Nachwuchsleistungszentren Cham und Deggendorf. Mehr als die Hälfte unserer Spieler hat eine Vergangenheit in der Osser-Jugend – der übrige Spielerkreis ist aus der erweiterten Umgebung. An diesem Weg mit vielen jungen und regionalen Spielern möchten wir festhalten und die Fahne des Lamer Winkels und unserer Region weiter hochhalten.





Der Großteil deiner Leistungsträger ist im besten Fußballeralter. Ist deine Truppe am Zenit ihrer Leistungsfähigkeit oder ist sogar noch mehr drin? In welchen Bereichen siehst du noch Potenzial?

Im Fußball hat man nie ausgelernt, entsprechend gibt es immer Potenzial – das gilt sowohl für die Spieler als auch uns Trainer. Das heißt aber nicht, dass es immer auch so erfolgreich weitergehen wird. Wir wissen, dass wir in der Landesliga nur bestehen können, wenn wir weiter an uns arbeiten.







Die Erwartungen sind durch die guten Resultate der jüngeren Vergangenheit größer geworden. Hast du Bedenken, dass es vielleicht auch mal wieder eine schwächere Saison geben kann?

Im Vergleich zur vergangenen Saison ist die Liga extrem ausgeglichen. Wie bei allen anderen Mannschaften wird es zudem auch bei uns drauf ankommen, wie fit und verletzungsfrei wir durch die Saison kommen. Deshalb heißt es für uns nicht, bloß weil wir letzte Saison Dritter geworden sind, dass wir mit einer schlechteren Platzierung in der kommenden Saison auch automatisch eine schwächere Saison gespielt haben. Trotzdem wäre es bei allen Eventualitäten wünschenswert, dass wir nicht in die gefährliche Tabellenregion rutschen.









Euer offensiver Spielstil trägt eindeutig deine Handschrift. Mit gerade mal 30 Jahren bist du ein blutjunger Trainer. Wohin soll deine persönliche Reise als Übungsleiter noch gehen?

Es war nicht selbstverständlich, dass mir als damaligem, nicht unumstrittenen Spieler in einer schwierigen Phase der Saison die Trainerverantwortung übergeben wurde. Das Vertrauen, das der Verein in uns als Trainerteam gesetzt hat und auch immer noch weiter setzt, versuchen wir seitdem bestmöglich zurückzuzahlen. Deshalb – und weil mir die Arbeit mit meinem Trainerteam, der Mannschaft und dem Verein unheimlich Spaß macht – bin ich mit meiner momentanen Situation als Trainer der SpVgg Lam dankbar und sehr zufrieden.





Was ist euer Saisonziel und welche Mannschaften sind für dich die heißesten Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze?

Auch wenn es mein dortiger und geschätzter Trainerkollege vielleicht nicht hören mag, gehe ich davon aus, dass der FC Dingolfing das übliche Favoritenfeld um die Mannschaften aus Ettmannsdorf, Hauzenberg und Seebach ergänzen wird. Die Ausgeglichenheit der Liga lässt aber sicher auch die ein oder andere Überraschung zu. Neben einer möglichst verletzungsfreien Saison liegt unser Fokus ausschließlich auf einem guten Start in die Saison, der uns durch die Pokalauslosung aber nochmals erschwert wird.





Apropos Pokal: Ihr wurdet bei der Auslosung der 1. Hauptrunde des Verbandspokals vom schwäbischen Kreissieger TSV Bobingen ausgewählt und müsst nun eine einfache Strecke von 270 Kilometer in Kauf nehmen. Wie habt ihr diese Nachricht aufgenommen und ist die weite Anreise eine Zusatzmotivation?

Dass wir von Bobingen ausgewählt wurden, kam natürlich sehr überraschend. Drei Tage vorm Saisonstart einmal quer durch Bayern fahren zu müssen, stand nicht unbedingt auf unserer Wunschliste. Die Situation nehmen wir aber jetzt so an und wollen das Beste daraus machen – und zwar in die zweite Pokalrunde einzuziehen.