Lam schielt auf Platz 2 – Ettmannsdorf & BUL vor heißem Tanz

In der Landesliga Mitte spitzt sich das Rennen um den begehrten Relegationsplatz immer mehr zu. Weil der SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der FC Dingolfing nach der Winterpause bisher keine Bäume ausrissen, haben sich die SpVgg Lam und der TSV Seebach dank ihrer jeweiligen Siegesserie zurückgemeldet im Kampf um Platz 2. An diesem Samstag haben sowohl die Osserbuam (gegen Dingolfing) als auch Ettmannsdorf (gegen Luhe-Wildenau) auf heimischen Terrain schwere Brocken vor der Brust. Derweil kann der TV Parsberg eigentlich nur überraschen, wenn er am Sonntag den Klassenprimus aus Hauzenberg zu Gast hat. Einen großen Schritt Richtung Liga-Erhalt kann der TB 03 Roding mit einem Heimdreier gegen Schlusslicht Deggendorf machen. Am Feitagabend eröffnen „Kellerkind“ TSV Kareth-Lappersdorf und der 1. FC Bad Kötzting diesen 28. Spieltag.



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Bad Kötzting spielt eine super Rückrunde und hat sich sehr stabilisiert. Sie spielen einen echt guten Fußball und haben einzelne Spieler wie Miroslav Spirek in ihren Reihen, die top sind für diese Liga. Es gilt, ihre offensive Wucht rauszunehmen und Vollgas zu geben. Wir werden uns nicht verstecken und hoffen, das Hinspielergebnis wiedergutzumachen. Wir brauchen die drei Punkte.“



Personalien: Aus dem zurückliegenden Match in Roding haben die Regensburger Vorstädter einige Blessuren mitgenommen. Angreifer Thomas Schmidt verletzte sich und wird länger fehlen. Patrick Wein, Michael Gröschl und Kapitän Marco Fehr sind angeschlagen und könnten ebenfalls ausfallen. Zumindest Fehr sollte aber einsatzfähig sein. Überdies ist Julian Kessner krank.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach dem kräftezehrenden Spiel in Bogen wollen wir auf Kareths Höhen weiter nachlegen. Der Druck liegt klar beim Gastgeber. Der Tabellenstand spiegelt jedoch in keiner Weise das Leistungsvermögen von Kareth wider. Deshalb wird es sicher ein schwerer Gang für uns, wir gehen aber die Aufgabe optimistisch an.“



Personalien: Mit Jeremias Burkhardt, Frodo Gilch, Tobias Hanninger, Quirin Huber und Elias Mühlbauer müssen fünf Akteure ersetzt werden.







Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut FC Amberg FC Amberg 14:00 PUSH



Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): „Seit der Niederlage gegen Hauzenberg am 21. September haben wir in allen Heimspielen gepunktet. Dementsprechend wollen wir diese Serie fortführen und setzen auch gegen Amberg auf den Platzvorteil. Gleichzeitig treffen wir auf einen Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird, um nicht leer auszugehen. Unsere besondere Beachtung verdienen die Offensivkräfte Götz und Witzel.“



Personalien: Der Einsatz mehrerer Akteure ist fraglich. Sicher nicht mit dabei ist neben den Langzeitverletzten einschließlich Kenneth Sigl diesmal auch der privat verhinderte Guilherme Jorge.





Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): „Der Punkt gegen Parsberg war für beide Seiten nicht das, was man sich erhofft hatte. Dennoch kann dieser Punkt noch wertvoll werden. Jetzt müssen wir die Kräfte bündeln und immer mehr in die Spur kommen, um Landshut Paroli zu bieten. Der Gegner ist gespickt mit guten Einzelspielern. Wir haben diese Woche ordentlich trainiert und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen. Daran werden wir alles setzen.“



Personalien: Das Mitwirken von Mandela Singh-Sharpe steht krankheitsbedingt auf der Kippe. Die Dauerausfälle Samuel Hofmann, Noel Scheler, Elias De Luca und Marco Helleder sind ohnehin noch keine Option. Kapitän Mario Schmien muss aufgrund einer Muskelverletzung passen.









Mario Albert (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Luhe-Wildenau ist zurzeit richtig gut drauf und wird entsprechend selbstbewusst auftreten. Sie präsentieren sich als Mannschaft. Das will ich von meinen Jungs auch sehen. Trotz der jüngsten Rückschläge sind wir auf dem richtigen Weg, hatten gegen Deggendorf genügend Chancen auf den Sieg. Diesmal müssen wir die Torchancen besser nutzen und die dummen Gegentore vermeiden. Die Konkurrenz hat aufgeholt und wir wollen die drei Punkte daheim lassen. Ich freue mich auf ein interessantes Spiel.“



Personalien: Franz Brandl kehrt in den Kader zurück, ansonsten bleibt alles beim Alten.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Im Rückblick haben wir das Hinspiel durch zwei Geschenke an Ettmannsdorf relativ einfach aus der Hand gegeben. Geschenke wollen wir dieses Mal auf jeden Fall nicht verteilen. Wir gehen davon aus, dass Ettmannsdorf vom Start weg versuchen wird Druck zu machen, um das Spiel auf Ihre Seite zu ziehen. Hier müssen wir konzentriert und konsequent gegen den Ball arbeiten und unsererseits unsere offensiven Qualitäten auf den Platz bringen. Dann ist auch in Ettmannsdorf etwas möglich.“



Personalien: Den Nordoberpfälzern gehen weiterhin die verletzten Domink Zawal und Lukas Winderl sowie der rotgesperrte Daniel Ettl ab.







Sa., 05.04.2025, 16:00 Uhr TSV Bogen Bogen FC Kosova Regensburg FC Kosova 16:00 PUSH



Heribert Ketterl (Trainer TSV Bogen): „Gegen Bad Kötzting haben wir es nicht schlecht gespielt, allerdings fehlte uns im letzten Drittel der notwendige Punch, so dass wir uns mit einem Unentschieden zufrieden geben mussten. Kosova Regensburg ist eine sehr spielstarke Truppe, die aber gerade auswärts verwundbar erscheint. Wir müssen alles daran setzen, etwas zu holen.“



Personalien: Jonas Gmeinwieser und Tobias Gayring werden erneut ausfallen. Außerdem sind auch die Einsätze von Abwehrchef Alexander Sigl und Josef Fisch noch nicht hundertprozentig gesichert.





Enkel Alikaj (Trainer FC Kosova Regensburg): „Die Ergebnisse in dieser Liga zeigen, dass es keine große Unterschiede zwischen den Mannschaften gibt und jeder jeden schlagen kann. Gegen Bogen erwartet uns ein schweres Spiel, in dem für beide Mannschaften alles drin ist. Wir haben Respekt vor Bogen, die super organisiert sind. Wir spielen unser erstes Landesliga-Jahr und haben einen super Ausgangspunkt, um den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.“



Personalien: Alban Salla muss nach der Roten Karte gegen Burglengenfeld für zwei Spiele zuschauen und Ildian Shyti weilt nach wie vor in der Heimat. Ansonsten sind alle Mann an Bord.







Können sich Leo Knauer (links) und der ASV Burglengenfeld gegen formstarke Seebacher behaupten? – Foto: Florian Würthele







Sa., 05.04.2025, 17:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam FC Dingolfing Dingolfing 17:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Uns wurden im Hinspiel unsere Grenzen aufgezeigt. Deshalb möchten wir es dieses Mal, in der Rolle des Herausforderers, besser machen und daheim nicht leer ausgehen.“



Personalien: Neben Spielmacher Franz Wendl muss auch Verteidiger Sebastian Lex ersetzt werden. Zudem fehlen Youngster Markus Koller sowie die beiden Dauerausfälle Tobias Koller und Hans Liebl.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Lam hat eine richtig gute Truppe, die einen sehr ansehnlichen Fußball spielt, brandgefährlich bei Standards und gespickt mit hervorragenden Einzelspielern ist. Wir werden Disziplin, Kampfgeist und Mut brauchen, um bestehen zu können. Prinzipiell ist es für beide Seiten eine tolle Sache, in dieser fortgeschrittenen Phase der Saison ein Spitzenspiel bestreiten zu dürfen, das sich sowohl Lam als auch wir verdient haben.“



Personalien: Ben Kouame hat sich in Eggenfelden eine Muskelverletzung zugezogen und kann daher nicht auflaufen. Jannik Bauer erwischte es am Knie und sein Einsatz ist sehr fraglich. Ohnehin auf der Verletztenliste stehen Lukas Baumgartner, Dominik Dedaj, Max Wilhelm, Lukas Berleb, Luca Müller und Jonas Petri. Aufgrund der vielen Ausfälle wird der langjährige FCD-Leistungsträger Fabian Laubner bis zum Saisonende aushelfen.







So., 06.04.2025, 14:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 14:00 PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Deggendorf spielt nach der Winterpause einen sehr disziplinierten und strukturierten Fußball gegen den Ball. Das zeigen auch die Ergebnisse. Gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte haben sie zuletzt immer gepunktet, und durch das jüngste 2:2 gegen Ettmannsdorf werden sie Selbstvertrauen getankt haben. Für uns war der Sieg gegen Kareth extrem viel wert. Jedoch wird es gegen Deggendorf mindestens genauso wichtig sein zu punkten, damit wir uns etwas von den Relegationsplätzen absetzen können.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es keine Änderungen. Heißt: Karim Nerl, Manuel Zäch und Leon Reisinger stehen weiterhin auf der Ausfallliste.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): „Ich habe Roding am vergangenen Sonntag beobachtet. Eine sehr erfahrene Mannschaft, die vor allem im Mittelfeld-Zentrum sehr stark besetzt und mit Standards sehr gefährlich ist. Trotz dünner Spielerdecke haben wir in den letzten Wochen stets ordentlich gespielt und wollen auch dieses Mal wieder eine vernünftige Leistung abliefern. Wenn wir das hinbekommen, ist auch etwas Zählbares drin.“



Personalien: Elias Nori ist verhindert. Oskar Gerhardt und Mellad Galo werden für das sich im Abstiegskampf befindenden Kreisklassen-Team abgestellt. Das Aufgebot wird deshalb mit zwei, drei U19-Akteuren aufgefüllt werden. Eine kleine Hoffnung besteht auf eine Rückkehr von Kapitän Niklas Hauner, der dann aber maximal für einen Kurzeinsatz parat steht. Nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein werden Florian Garhammer, Laurin Hübscher, Roman Artemuk und Marlon Limmer.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Seebach hat wieder richtig in die Saison zurückgefunden und möchte sicherlich bis zum Schluss ein Wörtchen um Platz 2 mitsprechen. Sie haben sehr gute Offensivspieler und spielen einen guten Kombinationsfußball, gehen aber auch hinten rigoros und robust zu Werke. Das wird eine harte Nuss. Nichtsdestotrotz wollen wir gegen Seebach bestehen und zeigen, dass wir eine gute Entwicklung genommen haben. Zudem müssen wir vor dem Tor wieder kaltschnäuziger werden, was in den letzten zwei Spielen nicht optimal war. Wenn wir Tempo in unser Offensivspiel bringen, können wir jede Mannschaft vor Probleme stellen. Wir wollen zu Hause einen guten Auftritt hinlegen und punkten.“



Personalien: Ungewiss ist, ob es bei Benjamin Epifani (Zerrung) und Nico Käufer (Krankheit) für einen Einsatz reicht. Ansonsten kann der Rangsechste aus dem Vollen schöpfen.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Burglengenfeld hat eine extrem großgewachsene Mannschaft, die aber richtig gut Fußball spielen kann. Eine etablierte Landesliga-Mannschaft, die uns vor eine großer Herausforderung stellen wird. Das Selbstbewusstsein bei meinem Team ist groß, wir müssen uns jedoch Woche für Woche wieder neu beweisen. Klares Ziel ist es, auch in Burglengenfeld zu punkten.“



Personalien: Dominik Hauner hat sich im Spiel gegen Passau einen Muskelfaserriss zugezogen. Dafür ist Sandro Nickl wieder fit.







So., 06.04.2025, 15:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 15:00 live PUSH



Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Die Trainingseindrücke dieser Woche waren erneut sehr gut. Der Punkt in Amberg war ein erster kleiner Schritt. Gegen Hauzenberg wollen wir nun einen weiteren Schritt folgen lassen. In diesem Spiel habe wir als Außenseiter nichts zu verlieren und werden entsprechend eingestellt und aufgestellt an die Sache herangehen.“



Personalien: Hinter Isa Kagirov und Florian Höllrigl steht ein Fragezeichen. Das Abschlusstraining am Freitag wird diesbezüglich Aufschluss geben.





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Mit den erreichten Punkten als auch den Leistungen aus den ersten vier Spielen sind wir ganz und gar nicht zufrieden. Hinsichtlich Laufbereitschaft, Zweikampfführung und Mentalität – den sogenannten Grundtugenden – sind wir vieles schuldig geblieben. Zudem fehlt aktuell auch das Quäntchen Glück in den 50/50-Situationen. In Parsberg zählen für uns nur drei Punkte. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen will und wird.“



Personalien: Der Spitzenreiter kann wieder auf den zuletzt schmerzlich vermissten Fabian Wiesmaier zurückgreifen.





Außerdem spielen: