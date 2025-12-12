Lam: »Nicht schon im April um die goldene Ananas spielen«

Auf ein äußerst erfolgreiches Kalenderjahr 2025 kann die SpVgg Lam zurückblicken. In der Vorsaison konnte das Team um Kapitän Max Weber mit dem vierten Rang im Abschlussranking der Landesliga Mitte den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreichen und war zudem die heimstärkste Mannschaft der Liga. Auch in der aktuellen Spielzeit läuft es bisher recht ordentlich und die „Osserbuam“ dürfen als Siebter überwintern, obwohl man gegenüber der Konkurrenz zum Teil zwei oder gar drei Partien weniger ausgetragen hat.
"Die vielen Spielausfälle sind ein kleiner Wermutstropfen. Wir hätten gerne zumindest noch ein oder zwei Partien ausgetragen“, räumt Lams Coach Lorenz Kowalski ein. Ansonsten zieht der 29-jährige B+-Lizenzinhaber ein positives Zwischenfazit: "Wir können zufrieden sein. Fußballerisch haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht und sind in der Tabellenregion, in der wir sein wollten.“ Der junge Übungsleiter musste mit seinen Mannen aber auch eine längere Durstrecke mitmachen, denn in der Saisonanfangsphase mussten sich Welter, Maimer & Co. viermal in Folge geschlagen geben. "Das war eine schlechte Phase, in der wir personelle Probleme hatten und auch alles andere als gut gespielt haben“, resümiert Kowalski, der dennoch auch etwas Positives aus dieser Negativserie mitnehmen konnte: "Um sich weiterentwickeln zu können, muss man auch mal so eine Talsohle durchschreiten. Beeindruckt hat mich, dass im Verein und Umfeld trotzdem niemand den Kopf verloren hat und wir in Ruhe weiterarbeiten konnten. Das ist sicherlich nicht überall so und zeichnet die Sportvereinigung Lam aus.“
Richtig wohl fühlt sich Lam auf eigenem Geläuf. Von 30 möglichen Punkten konnten 24 verbucht werden und damit belegt man in der Heimtabelle derzeit den dritten Platz. Dass die Rot-Weißen nicht ganz vorne mitmischen liegt mitunter daran, dass es im SpVgg-Kasten bereits 31-mal eingeschlagen hat. "Wir spielen einen aktiven Fußball, agieren mehr als zu reagieren. Darunter leidet ab und an die defensive Stabilität. Diesbezüglich haben wir sicherlich Verbesserungspotenzial, werden aber nicht von unserer Grundart abweichen“, erklärt Kowalski, dessen Kicker sich ehrgeizige Ziele für die Restrückunde gesetzt haben: "Nach hinten haben wir keinen Stress, das ist immer das primäre Ziel und es ist erfreulich, dass wir uns mit anderen Themen beschäftigen können. Grundsätzlich wollen wir weiter alles dafür tun, dass es eine erfolgreiche Saison wird und wir nicht schon ab Anfang oder Mitte April um die goldene Ananas spielen.“ Langweilig wird Mühlbauer, Wendl und Kameraden im Frühjahr ohnehin nicht werden. "Alle Nachholspiele können aufgrund der Flutllcihtproblematik erst nach Ostern ausgetragen werden. Vor allem im April wartet daher ein straffes Programm auf uns“, weiß Kowalski, der seinen Kontrakt an der Ginglmühle frühzeitig um eine weitere Saison verlängert hat.