Die SpVgg Lam blickt auf ein sportliches sehr erfolgreiches 2025 zurück – Foto: Thomas Gierl

Lam: »Nicht schon im April um die goldene Ananas spielen«

Auf ein äußerst erfolgreiches Kalenderjahr 2025 kann die SpVgg Lam zurückblicken. In der Vorsaison konnte das Team um Kapitän Max Weber mit dem vierten Rang im Abschlussranking der Landesliga Mitte den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreichen und war zudem die heimstärkste Mannschaft der Liga. Auch in der aktuellen Spielzeit läuft es bisher recht ordentlich und die „Osserbuam“ dürfen als Siebter überwintern, obwohl man gegenüber der Konkurrenz zum Teil zwei oder gar drei Partien weniger ausgetragen hat.

"Die vielen Spielausfälle sind ein kleiner Wermutstropfen. Wir hätten gerne zumindest noch ein oder zwei Partien ausgetragen“, räumt Lams Coach Lorenz Kowalski ein. Ansonsten zieht der 29-jährige B+-Lizenzinhaber ein positives Zwischenfazit: "Wir können zufrieden sein. Fußballerisch haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht und sind in der Tabellenregion, in der wir sein wollten.“ Der junge Übungsleiter musste mit seinen Mannen aber auch eine längere Durstrecke mitmachen, denn in der Saisonanfangsphase mussten sich Welter, Maimer & Co. viermal in Folge geschlagen geben. "Das war eine schlechte Phase, in der wir personelle Probleme hatten und auch alles andere als gut gespielt haben“, resümiert Kowalski, der dennoch auch etwas Positives aus dieser Negativserie mitnehmen konnte: "Um sich weiterentwickeln zu können, muss man auch mal so eine Talsohle durchschreiten. Beeindruckt hat mich, dass im Verein und Umfeld trotzdem niemand den Kopf verloren hat und wir in Ruhe weiterarbeiten konnten. Das ist sicherlich nicht überall so und zeichnet die Sportvereinigung Lam aus.“









Großes Trainertalent: Lorenz Kowalski – Foto: Thomas Gierl