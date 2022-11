Lam: »Müssen wieder galliger werden« - Trainerfrage noch offen Die Osserbuam haben momentan ein Problem mit dem Tore schießen und müssen deshalb wieder nach unten blicken

"Wir haben uns in den letzten Wochen defensiv relativ stabil präsentiert, aber in den vergangenen vier Spielen nur ein Tor geschossen, obwohl wir durchaus ausreichend Chancen hatten. Diese fehlende Effektivität hat uns ein paar Punkte gekostet und deshalb sind wir nun wieder in der Lage, vor der Winterpause unbedingt noch etwas holen zu müssen", verdeutlicht Lams Finanzvorstand Ludwig Koholka, der vor allem mit den Niederlagen gegen Waldkirchen, Bogen und zuletzt in Burglengenfeld, die allesamt mit 0:1 verloren gingen, hadert: "In allen drei Partien hatten wir ein klares Plus an Möglichkeiten. In Burglengenfeld haben wir unter anderem Latte und Pfosten getroffen. Uns fehlt aber vor dem gegnerischen Tor momentan auch die letzte Konsequenz. Wir müssen wieder galliger werden und einen Treffer auch mal erzwingen."







Vor der Winterpause kommt noch der amtierende Vizemeister SV Fortuna Regensburg an die Ginglmühle, ehe es zum TSV Kareth-Lappersdorf geht und dann noch das Nachholmatch beim Primus TSV Seebach auf dem Programm steht. "Auf dem Papier sind das drei richtig schwere Spiele, aber wir wollen mindestes noch drei Punkte holen. Dann hätten wir 25 Zähler und wären einigermaßen im Soll", meint der langjährige Kapitän der Sportvereinigung, der von Pritzl, Gschwendtner & Co. vollen Einsatz fordert: "Die Mannschaft spielt anständig, aber belohnt sich momentan nicht ausreichend dafür. In den letzten Wochen gab es viele überraschende Ergebnisse, das Feld ist dadurch sowohl vorne als auch hinten noch enger zusammengerückt. Es wäre an der Zeit, dass auch wir mal einen vielleicht im Vorfeld nicht unbedingt erwarteten Sieg verbuchen. Dafür sind aber vor allem Mut, Leidenschaft und Überzeugung erforderlich."