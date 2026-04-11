Lam lässt Luhe-Wildenau im Topspiel abblitzen - weitere Favoritensiege

Im Verfolgerduell zwischen dem SC Luhe-Wildenau und der SpVgg Lam behielten die Gäste die Oberhand. – Foto: Dagmar Nachtigall

Abgerundet wurde der Spieltag durch den FC Dingolfing, der das direkte Duell gegen die DJK Vornbach mit 3:1 für sich entschied. Durch Tore von Müller und Prebeck-Sanchez zog bestätigte die Seidl-Elf somit den positiven Trend der letzten Wochen.

Deutlich wurde es beim ASV Burglengenfeld, der seiner Favoritenrolle beim TB 03 Roding vollauf gerecht wurde. Beim 3:0-Auswärtssieg glänzte Knauer mit einem Doppelpack und hielt den ASV damit souverän auf Rang drei. Auch der 1. FC Passau feierte einen Kantersieg: Beim FC Tegernheim gewannen die Niederbayern klar mit 4:0, wobei Aklassou ebenso zweifach erfolgreich war.

Ein Ende der Durststrecke feierte der SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Nach fünf sieglosen Spielen bezwang der Tabellenvierte den FC Teisbach mit 3:1. Kasem, Grünauer und Stohwasser trafen für die Most-Elf, während Teisbach weiterhin ohne Sieg in den letzten zehn Partien am Tabellenende verharrt.

Auch die Landesliga Mitte nähert sich dem Saisonfinale - und am heutigen Samstag gaben sich die Top-Teams kaum eine Blöße. Im Verfolgerduell untermauerte die SpVgg Lam ihre starke Form und siegte beim SC Luhe-Wildenau mit 2:0. Welter (28.) und Maimer (90.+3) sorgten dafür, dass Lam den fünften Tabellenplatz festigen kann.



Das Spiel aus Sicht von Benjamin Urban (Trainer Luhe-Wildenau): "Über 90 Minuten betrachtet geht der Sieg für Lam verdientermaßen in Ordnung. Wir hatten heute mit Ball zu viele technische Fehler im Spiel. Deshalb konnten wir nach vorne auch keine wirkliche Torgefahr ausstrahlen. Gegen den Ball war Lam giftiger und bereiter, gut zu verteidigen." Das Spiel aus Sicht von Benjamin Urban (Trainer Luhe-Wildenau): "Über 90 Minuten betrachtet geht der Sieg für Lam verdientermaßen in Ordnung. Wir hatten heute mit Ball zu viele technische Fehler im Spiel. Deshalb konnten wir nach vorne auch keine wirkliche Torgefahr ausstrahlen. Gegen den Ball war Lam giftiger und bereiter, gut zu verteidigen." Das Spiel aus Sicht von Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Der Grundstein für den heutigen Auswärtssieg war die über 90 Minuten diszipliniert und geschlossen agierende Defensive. Man oft the Match war heute das gesamte Team!"



Das Spiel aus Sicht von Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Fußball ist manchmal nicht ganz erklärbar - und manchmal auch grausam. Wir haben heute unser bis dato schlechtestes Spiel des Jahres gemacht, fahren dabei aber die ersten drei Punkte ein. Von Minute eins an war das kein guter Auftritt unserer Mannschaft, wir haben wenig Lösungen mit Ball gefunden - gegen das Spielgerät waren wir immer einen Schritt zu langsam. Man hat gemerkt, dass unsere Körner aktuell doch recht leer sind, wir hatten viele angeschlagene Spieler in unseren Reihen. Wir sind so dezimiert, dass wir mit den drei Punkten zufrieden sein müssen. Der erste Sieg dieses Jahres ist eingefahren! Dennoch großes Kompliment an den FC Teisbach: Sie waren sowohl offensiv als auch defensiv mit einer richtig guten Leistung bei uns zu Gast.“ Das Spiel aus Sicht von Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Fußball ist manchmal nicht ganz erklärbar - und manchmal auch grausam. Wir haben heute unser bis dato schlechtestes Spiel des Jahres gemacht, fahren dabei aber die ersten drei Punkte ein. Von Minute eins an war das kein guter Auftritt unserer Mannschaft, wir haben wenig Lösungen mit Ball gefunden - gegen das Spielgerät waren wir immer einen Schritt zu langsam. Man hat gemerkt, dass unsere Körner aktuell doch recht leer sind, wir hatten viele angeschlagene Spieler in unseren Reihen. Wir sind so dezimiert, dass wir mit den drei Punkten zufrieden sein müssen. Der erste Sieg dieses Jahres ist eingefahren! Dennoch großes Kompliment an den FC Teisbach: Sie waren sowohl offensiv als auch defensiv mit einer richtig guten Leistung bei uns zu Gast.“ Das Spiel aus Sicht von Teisbachs Trainer Florian Baumgartl: "Die Geschichte ist heute schnell erzählt: Abgerutschte Flanke: 0:1. Handelfmeter: 1:1. Pfostentreffer zum möglich 1:2. Sonntagsschuss: 2:1. Alles nach vorne geworfen. Konter 3:1. Abpfiff! Wir waren über die gesamte Spielzeit ebenbürtig, in der ersten Halbzeit sogar etwas besser, ich denke da gibt es keine zweite Meinung. Eine sehr ordentliche Leistung des Teams. Leider waren wir vor dem Tor wieder zu inkonsequent. Am Ende des Tages zählen eben die Tore. Weiter geht’s!"



Das Spiel aus Sicht von Christian Wolf (Sportlicher Leiter des 1. FC Passau): "Das war eine reife Leistung unserer Mannschaft heute und ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine gute, engagierte Leistung gezeigt. Wir haben nicht viel anbrennen lassen und die Partie souverän abgespult. Einzige Wehrmutstropfen: die Verletzung unseres spielenden Co-Trainers Philipp Knochner, der sich bei einem Zweikampf im Mittelfeld das Knie lädierte - wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist und er nicht länger ausfällt." Das Spiel aus Sicht von Christian Wolf (Sportlicher Leiter des 1. FC Passau): "Das war eine reife Leistung unserer Mannschaft heute und ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine gute, engagierte Leistung gezeigt. Wir haben nicht viel anbrennen lassen und die Partie souverän abgespult. Einzige Wehrmutstropfen: die Verletzung unseres spielenden Co-Trainers Philipp Knochner, der sich bei einem Zweikampf im Mittelfeld das Knie lädierte - wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist und er nicht länger ausfällt."



Das Spiel aus Sicht von Dingolfings Trainer Thomas Seidl: "Wir haben heute viel von dem umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Kompliment an die Jungs, die top verteidigt haben und zahlreiche gute Momente nach vorne kreierten. Ein absolut verdienter Sieg!"

Das Spiel aus Sicht von Vornbachs Trainer Heiko Schwarz: "Ein interessantes Spiel für die Zuschauer - mit vielen Zweikämpfen, viel Emotion, eine rassige Partie. Der Gegner hat mit dieser Qualität auf und neben dem Rasen am Ende verdient gewonnen. Wir hatten gute Momente, haben versucht, unser Spiel trotz personeller letzter Rille durchzuziehen. Ich kann jedenfalls keinem meiner Jungs heute einen Vorwurf machen. Wir akzeptieren die Niederlage!" Das Spiel aus Sicht von Dingolfings Trainer Thomas Seidl: "Wir haben heute viel von dem umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Kompliment an die Jungs, die top verteidigt haben und zahlreiche gute Momente nach vorne kreierten. Ein absolut verdienter Sieg!"Das Spiel aus Sicht von Vornbachs Trainer Heiko Schwarz: "Ein interessantes Spiel für die Zuschauer - mit vielen Zweikämpfen, viel Emotion, eine rassige Partie. Der Gegner hat mit dieser Qualität auf und neben dem Rasen am Ende verdient gewonnen. Wir hatten gute Momente, haben versucht, unser Spiel trotz personeller letzter Rille durchzuziehen. Ich kann jedenfalls keinem meiner Jungs heute einen Vorwurf machen. Wir akzeptieren die Niederlage!"



Das Spiel aus Sicht von Rodings Trainer Andreas Klebl: "Es war eine deutliche Leistungssteigerung - vor allem gegen den Ball - zum Seebach-Spiel zu erkennen. Wir haben uns gute Torchancen erarbeitet, aber der Gegner hat sich wesentlich effizienter in Sachen Torverwertung präsentiert. Wir hingegen haben viele Chancen liegenlassen. Das 0:3 spiegelt meines Erachtens nicht den Spielverlauf wider. Aber wenn man keine Tore macht, kann man auch keine Punkte machen."