Lam kassiert 3:9-Schlappe – Standardtore bringen Cham auf Kurs Testspiele am Mittwoch: Maloku-Crew siegt beim Aufgalopp standesgemäß +++ Osserbuam geraten in Domazlice unter die Räder +++ Burglengenfeld gewinnt Landesliga-Duell knapp von Florian Würthele · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

Faruk Maloku, Coach des ASV Cham, sah einen „guten ersten Test“ mit noch genügend Luft nach oben. – Foto: Wolfgang Zink

Drei Testspiele mit Oberpfälzer Beteiligung waren für Mittwochabend angesetzt, alle drei konnten stattfinden – in Cham dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Jugendspieler, die den Kunstrasenplatz am Vortag per Hand geräumt hatten. Sportlich lief‘s dann auch positiv für den heimischen Bayernligisten. Zwei Standardtore brachten den ASV auf Kurs beim 4:1-Sieg gegen den TB 03 Roding. Weniger erfolgreich lief der Abend für die SpVgg Lam. Die Osserbuam waren in Tschechien unterwegs, kassierten gegen den zweiten Anzug des Drittligisten Jiskra Domazlice eine herbe 3:9-Schlappe. Knapp mit 3:2 behauptete sich indes der ASV Burglengenfeld im Landesliga-Duell mit dem SV Lauterhofen.



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Der eiskalte, starke Wind hat es heute nicht einfacher gemacht für die Jungs. Nichtsdestotrotz war es sehr wichtig, dass wir jetzt mal ein Testspiel in den Knochen haben. Jeder Spieler hat mindestens 45 Minuten Einsatzzeit bekommen, um wieder ein Gefühl zu entwickeln und wieder einen gewissen Rhythmus aufzubauen. Natürlich gibt es noch sehr viel zu tun und viele Ansatzpunkte, die wir besser machen müssen. Doch wir wissen, dass wir nach der Pause natürlich immer ein bisserl was zu tun haben. Von daher ist alles normal. Es war ein guter erster Test. Wir schauen, auf das Gezeigte Stück für Stück mit jedem weiteren Testspiel aufbauen zu können und kleine Schritte nach vorne zu machen.“



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „In diesem Test haben wir phasenweise sehr mutig gespielt und uns nicht versteckt. Wir haben versucht, gegen den Ball sehr intensiv zu spielen und den Gegner vor Probleme zu stellen. Nichtsdestotrotz hatte Cham klar die größeren Chancen. Ärgerlich ist, dass wir die ersten zwei Gegentore durch Standards kassierten – einmal durch einen Eckball, einmal durch einen Elfmeter-Nachschuss. Sehr positiv ist, dass die zweite Halbzeit 1:1 ausgegangen ist. Für den ersten Test gegen einen Bayernligisten war das absolut zufriedenstellend.“









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Trotz der hohen Niederlage war es für uns ein wichtiger Test, um einfach wieder ins Doing reinzukommen. Vor allem defensiv ist noch extrem Luft nach oben. Wir werden schauen, dass über die Vorbereitung wieder die Mechanismen greifen. Wir haben noch einiges zu tun.“





