Lam: Fünf Testspiele und eine hohe Trainingsintensität

Die Verantwortlichen vereinbarten fünf Testspiele gegen Teams aus unterschiedlichen Ligen. "⁠Vorbereitungsspiele sind dafür da, um viel auszuprobieren und jedem Spieler Einsatzzeiten zu ermöglichen. Ergebnisse sind dabei völlig zweitrangig“, lautet die Parole von Lams Coach Lorenz Kowalski, der seine Truppe gerade am Anfang hart rannimmt: "Am Anfang steht die Intensität an erster Stelle. Wir trainieren in den ersten beiden Wochen jeweils viermal, darunter immer eine Crossfit-Einheit in Blaibach. Mit einer guten körperlichen Verfassung wollen wir die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonstart und eine lange Herbstrunde legen."



Zum Kader zählen in den ersten Wochen auch ein paar U19-Talente, die in der Bezirksoberliga einen guten Mittelfeldplatz belegte. In den ersten Einheiten fehlte noch der eine oder andere Urlauber. "Ab kommenden Dienstag können wir - mit Ausnahme der Langzeitausfälle - mit dem kompletten Kader trainieren", verrät Kowalski, der auch die Neuzugänge möglichst schnell ins Team integrieren möchte. "Das ist ebenfalls ein wichtiges Thema", betont der 29-jährige Übungsleiter, dessen Equipe in der abgelaufenen Runde mit dem vierten Rang die beste Saison der bisherigen Vereinsgeschichte absolvierte.





Testspiel-Überblick:

Sa 21. Juni (16 Uhr) Heimspiel gegen die DJK Arnschwang (Bezirksliga Oberpfalz Nord)

Sa 28. Juni (15 Uhr) Heimspiel gegen den ASV Cham (Bayernliga Nord)

Mi 2. Juli (19 Uhr) Auswärtsspiel beim SC Zwiesel (Kreisliga Straubing)

So 6. Juli (16 Uhr) Auswärtsspiel bei der SpVgg Ruhmannsfelden (Bezirksliga Niederbayern Ost)

Sa 12. Juli (17 Uhr) Heimspiel gegen die SpVgg Osterhofen (Kreisliga Straubing)