Lam: 14 Zusagen aus dem Bestandskader - 4 Spieler sagen Servus

Diese 14 Spieler bleiben der SpVgg Lam erhalten – Foto: A. Vogl

Die Verantwortlichen der SpVgg Lam waren in den vergangenen Tagen und Wochen enorm fleißig. Die Weichen für die Spielzeit 2026/2027 sind gestellt. Neben Chefanweiser Lorenz Kowalski und Assistenzcoach Thomas Altmann machen auch Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer sowie die beiden Tormanntrainer Hans Ochsenbauer und Christian Jarosch weiter. Zudem haben 13 Akteure aus dem Bestandskader ihren Verbleib bei den Osserbuam zugesichert.

Vize-Kapitän Lukas Pritzl, Abwehrchef Daniel Gschwendtner und Flügelflitzer Niklas Maimer haben den Klub sogar bereits für zwei weitere Jahre ihr Ja-Wort gegeben. "Das ist ein richtig starkes Zeichen“, freut sich die sportliche Leitung um Karl-Heinz Hofmann, Michael Vogl und Wolfgang Koller. Außerdem werden Spielführer Max Weber, Franz Wendl, Tim Welter, Luca Schmid, Matthias Müller, Benjamin Tolks, Simon Loderbauer, Jonas Wittenzellner, David Iglhaut und der heiß begehrte Junioren-Bayernauswahlspieler Markus Koller auch künftig für Lam auflaufen. "Die 14 Zusagen sind ein bemerkenswertes Zeichen für Kontinuität, Teamgeist und Vertrauen. Unter den Verlängerungen befinden sich sowohl erfahrene Leistungsträger als auch hoffnungsvolle Talente, die den eingeschlagenen Weg der SpVgg Lam weiter mitgestalten wollen. Das gibt uns eine enorme Sicherheit für die weitere Planung. Wir sind sehr glücklich weiterhin mit den Großteil des Kaders in die neue Saison zu gehen. Da der ein oder andere Spieler höhenklassige Angebote vorliegen hatte, freut es uns umso mehr und ist nicht selbstverständlich an dem gemeinsamen Weg festzuhalten und uns die Treue zu halten", geben die SpVgg-Macher zu Protokoll. Ein paar wenige Personalien sind noch offen und werden sich demnächst entscheiden.



Fest steht, dass vier Spieler den Verein verlassen werden. Ersatztormann Maximilian Herzig, Moritz Seidel, Sebastian Lex und Dominik Pongratz werden neue sportliche Herausforderungen in Angriff nehmen. "Leider verlassen uns zur neuen Saison vier Spieler aus unterschiedlichen Gründen. Wir verlieren hier nicht nur richtig gute Burschen, sondern auch Spieler die schon länger - Seidel seit 2019 und Lex seit 2021 - oder schon seit der Jugend - Pongratz und Herzig - bei uns gespielt haben. Jeder der vier Spieler hat einen großen Anteil an den sportlichen Erfolgen der letzten Jahren geleistet. An der Stelle, vielen Dank für den Einsatz und die Leidenschaft jedes einzelnen. An den Abschied denken wir aber jetzt noch nicht, denn wir haben noch gemeinsame Ziele für die restliche Rückrunde“, heißt es von Seiten der Entscheidungsträger, die in Kürze auch Neuverpflichtungen vermelden werden.