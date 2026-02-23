Lalo-Laubenheim: Grünewald und Graffy bleiben Trainer

Sebastian Gründewald und Torben Graffy bleiben Lalo-Laubenheim erhalten. – Foto: TSV

Sebastian Grünewald wird auch in der kommenden Saison die Mannschaft des TSV Langenlonsheim-Laubenheim trainieren. Beide Seiten möchten die erfolgreich begonnene Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison fortsetzen. Der Verein setzt damit ein klares Signal für Kontinuität und eine nachhaltige Weiterentwicklung der Mannschaft, verbunden mit dem sportlichen Ehrgeiz, den TSV Langenlonsheim-Laubenheim wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Wir sind überzeugt, dass Sebastian Grünewald aufgrund seiner fachlichen Kompetenz und seines großen Engagements dafür genau der richtige Trainer ist.

Auch in der kommenden Saison wird Torben Graffy im Trainerteam mitwirken. Er ist als Langenlonsheimer seit der Jugendzeit sehr eng mit dem TSV verbunden und schon über sehr viele Jahre als Spieler und Trainer für den Verein erfolgreich aktiv. Mit Kai-Uwe Marx ist es zudem gelungen, die längere Zeit vakante Position des sportlichen Leiters wieder zu besetzen. Er bringt für diese Aufgabe, die er bereits zu früheren Zeiten über viele Jahre für den TSV wahrgenommen hat, viel Erfahrung mit und kennt den Verein und seine Werte bestens. Zur Entlastung der Trainer wird auch künftig Koray Tasci rund um die Mannschaft als Betreuer tätig sein.