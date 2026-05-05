Lalling reagiert auf Talfahrt: Coach Knogl muss gehen Der abstiegsgefährdete Kreisklassist installiert im Saisonendspurt Markus Drexler und Michael Schreiner als neues Trainerduo von Thomas Seidl · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Markus Knogls Zeit beim SV Lalling ist schon nach einem knappen Jahr wieder zu Ende – Foto: Charly Becherer

Der direkte Klassenerhalt in der Kreisklasse Regen ist für den SV Lalling inzwischen fast schon außer Reichweite geraten. Nach vier saftigen Niederlagen am Stück - darunter zuletzt eine 1:7-Auswärtsschlappe beim SV Schwarzach und eine 0:5-Heimpleite gegen den SV Geiersthal - hat der Verein die Reißleine gezogen und den erst im vergangenen Sommer installierten Coach Markus Knogl entlassen.



Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den TSV Klingenbrunn, der den letzten rettenden Platz belegt, fünf Zähler. Die Truppe des früheren Bezirksligisten muss sein beiden verbleibenden Begegnungen beim Schlusslicht SV March und auf heimischen Geläuf gegen den SV Habischried siegreich gestalten und gleichzeitig hoffen, dass der TSV Klingenbrunn, der noch beim SV Bernried und daheim gegen den TSV Aschenau ran muss, nur noch maximal einen Punkt holt.

"Die Ergebnisse der letzten Wochen und der aktuelle Tabellenstand sind ernüchternd, auch wenn bereits im Vorfeld klar war, dass es eine ganz schwere Saison werden wird. Trotzdem ist es völlig legitim, dass der Verein nochmal alles probieren möchte und sich deshalb zu diesem Schritt entschlossen hat. Es gibt keinerlei böses Blut und ich möchte mich bei den Verantwortlichen und der Mannschaft für ein schönes Jahr bedanken. Ich wurde top aufgenommen und immer vorbildlich unterstützt. Dem SVL wünsche ich alles erdenklich Gute und hoffe, dass die Klasse noch gehalten werden kann", gibt Markus Knogl auf Nachfrage zu Protokoll.











Von Seiten des SV Lalling ist man weit davon entfernt, Knogl als Sündenbock für die missliche Lage hinzustellen. "Über Markus gibt es sowohl sportlich als auch menschlich überhaupt nichts Negatives zu berichten. Unsere Lage ist mittlerweile aber mehr als kritisch und der aktuelle Trend alles andere als gut. Daher ist ein Trainerwechsel unsere letzte Patrone, wenngleich uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gefallen ist. Wir gehen keineswegs im Bösen auseinander und Markus wird bei uns auch in Zukunft ein immer gern gesehener Gast sein", sagt SVL-Vorstand Markus Heining.









Markus Drexler (li.) und Michael Schreiner sollen den SV Lalling zum Klassenerhalt führen – Foto: Lemberger / Schreiner