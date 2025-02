Lalling: Ertl tritt im Sommer ab, Knogl wird Nachfolger

Ertl, der zuvor unter anderem auch schon den SV Kirchberg im Wald und den FC Langdorf erfolgreich gecoacht hat, steht erst seit September auf der Lallinger Kommandobrücke. Unter seiner Regie konnten Blüml, Simmerl, Stangl und Co. mit drei Siegen aus den letzten vier Partien vor der Winterpause den Anschluss ans rettende Ufer herstellen und überwintern auf einem der beiden Abstiegsrelegationsränge. "Ich höre aus persönlichen Gründen auf, weil ich es zeitlich nicht mehr unter einen Hut bekomme. Mein Sohn spielt in der Jugend in Deggendorf, da möchte ich gerne zusehen und das geht mit Sonntagsspielen nicht mehr. Mir ist diese Entscheidung aber nicht leicht gefallen, weil es mir in Lalling richtig gut gefällt, der SVL ein gut geführter Verein ist und die Mannschaft auch top ist. Ich hoffe wir schaffen unser Ziel und halten die Kreisklasse. Der neue Trainer kann sich auf den Verein freuen, da nächste Saison sieben Jugendspieler rauskommen", betont der 38-Jährige.

Markus Knogl arbeitete zuletzt beim TSV Aschenau, wo kurz vor Weihnachten allerdings trotz Platz zwei durchaus überraschend die Trennung erfolgte. "Ich habe mich über die Anfrage des SV Lalling sehr gefreut. Ein Verein mit einer sehr erfolgreichen Vergangenheit, in dem auch schon regional bekannte Top-Trainer wie der leider bereits verstorbene Frank Schlichenmaier oder Andi Kölbl tätig waren. Für mich ist es eine Ehre, mich zu solch klangvollen Namen einreihen zu dürfen. In der Mannschaft steckt viel Potenzial, zudem rücken aus dem Jugendbereich in den kommenden Jahren einige sehr gute Talente nach. Ich drücke der Mannschaft im Kreisklassen-Abstiegskampf die Daumen und hoffe natürlich sehr, dass die Liga gehalten werden kann und wir dann künftig wieder eine etwas bessere Rolle spielen können", so der 45-Jährige.

Der SV Lalling befindet sich indes bereits mitten in der Vorbereitung und hat bereits zwei Testspiele absolviert (0:3 gegen SG Edenstetten, 3:2 gegen SG Grattersdorf/Auerbach II). Weitere Partien sind gegen den SV Schaufling (9. März in Osterhofen) sowie die SG Rinchnach/Kirchdorf (15. März) geplant. Am 23. März startet die Ertl-Truppe dann mit dem Heimspiel gegen den TSV Regen II in die Mission Klassenerhalt.