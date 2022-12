Lallemand: Schiris sind keine Sündenböcke Referee hat null Verständnis für ausufernde Geschehnisse +++ Vorfreude auf das Hallenturnier der Wiesbadener Schiedsrichter

Im Gespann von Matthias Ott war er einst auch in der Hessenliga unterwegs. „Anfang der 1990er leiteten wir am Bornheimer Hang vor 3000 bis 4000 Zuschauern das Spiel zwischen dem FSV Frankfurt und Rot-Weiß Frankfurt. Das Hessen-Fernsehen war auch mit großen Kameras vor Ort, ein echtes Erlebnis“, erinnert er sich an das Match, bei dem der 2021 verstorbene Michalis „Lakis“ Peskelidis als dritter Mann dabei war.

Doch Lallemand erlebte auch die unschönen Zeiten des Amateurfußballs, musste einst in einem Spiel in Frankfurt von Ordnern und der Polizei vom Gelände geführt werden. „Es ist doch nur Fußball, eigentlich die schönste Nebensache der Welt“, blickt Lallemand in einem Gespräch mit dem Wiesbadener Kurier (Plus-Text) auf die damaligen Geschehnisse zurück und äußert völliges Unverständnis über alle Arten von Unfairness und ausufernden Geschehnissen. Beim Kurier blickt er auch auf ein weiteres Karrierehighlight als Referee zurück – sowie auf das anstehende große Turnier der Schiedsrichter vom 13. bis zum 15. Januar in der Halle am Elsässer Platz.