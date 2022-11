"LaLiga"-Derby: 10-Tore-Spektakel in Hackenheim SG Eintracht führt zur Pause zwar 5:0, langweilig wird über 500 Zuschauern aber trotzdem nicht

Was für ein Fußballabend in der Landesliga West! Flutlicht, über 500 Zuschauer am Felseneck, 10 Tore und zwei Halbzeiten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Am Ende jubelte die SG Eintracht Bad Kreuznach über einen alles in allem verdienten 6:4 (5:0)-Derbysieg und die “LaLiga”-Tabellenführung.