Laktattest zum Auftakt Regionalliga +++ Der FCA Walldorf startet in die Vorbereitung

Die längste Winterpause seit einigen Jahren geht ihrem Ende zu. Am Dienstag steigt der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf mit dem obligatorischen Laktattest ein. Knapp sechs Wochen bleiben Cheftrainer Matthias Born und seiner Mannschaft, um bestmöglich vorbereitet in die Restrückrunde, die am 4. März mit dem Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß Koblenz beginnt, zu starten.