Lakenmacher nach 1860-Sieg gegen Hertha BSC: „Ein geiles Gefühl“ Löwen-Stürmer mit neuem Look

München – Vom Pausenfüller zum Selbstfindungstrip. Was den Löwen zuletzt in der 3. Liga nicht mehr glückte, zeigten sie beim Wörthersee-Cup in Klagenfurt: Sie präsentierten sich als Einheit, schossen Tore – und zogen nach einem Halbfinalsieg über Hertha BSC (7:6 n.E.) ins Finale ein, wo am Sonntag 1860-Legende Peter Pacult mit Austria Klagenfurt die Nase vorn hatte: 1:2 hieß es da. Die guten Eindrücke überwogen aber für Michael Köllners Team.

„Es ist ein geiles Gefühl“, sagte Fynn Lakenmacher, der gegen Hertha BSC Berlin aus dem Spiel heraus und vom Punkt getroffen hatte. „Gegen einen Bundesligisten spielt man nicht allzu oft, und dann zu gewinnen – das macht Spaß“, sagte der Stürmer, der sich vor dem WM-Überbrückungsturnier von seinem Haaland-Zopf getrennt hatte.

Finale im Wörthersee-Cup: Leandro Morgalla trifft gegen Austria Klagenfurt zum 1:2-Endstand