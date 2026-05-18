Laiz glänzt, Mittelbiberach, Warthausen top, wildes 4:4 in Ellwangen

Kreisliga A1:

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SG Bronnen/Neufra 1:2

In Sigmaringendorf erlebten die Zuschauer ein packendes Duell, das erst in allerletzter Sekunde einen Sieger fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Manuel Rödele (17.) mit 1:0 in Führung. Die Spielgemeinschaft schüttelte den Rückstand jedoch noch vor der Pause ab: Nach einem Foul im Strafraum behielt Daniel Schoser (38.) die Nerven und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 1:1. Im zweiten Durchgang sah alles nach einer Punkteteilung aus, ehe die 89. Minute anbrach: Tufan Aktepe fand die entscheidende Lücke in der TSV-Hintermannschaft und erzielte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.

FC Laiz – SG Daugendorf/Unlingen 4:1

Vor d230 Zuschauern brannten die Hausherren aus Laiz ein Offensivfeuerwerk ab. Die Heimelf überrollte die Spielgemeinschaft in der Anfangsphase komplett. Johannes Richter (17.) eröffnete den Torreigen, ehe Julius Frank nur 120 Sekunden später (19.) auf 2:0 erhöhte. Noch vor dem Pausenpfiff machte erneut Julius Frank (41.) mit seinem zweiten Tagestreffer die komfortable Halbzeitführung perfekt. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Laiz das Geschehen und legte durch Dominik Weber (65.) das 4:0 nach. Der späte Anschlusstreffer von Marius Brackenhofer (81.) zum 4:1 war für die Gäste am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 0:2

In Inzigkofen zeigten sich die Gäste der SGM Bolstern/Hochberg als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die Hausherren wurden bereits früh kalt erwischt, als Marc Störk in der 8. Minute zur Gästeführung einnetzte. Inzigkofen bemühte sich in der Folge zwar um Struktur und Spielkontrolle, lief gegen die kompakt stehende SGM-Abwehr jedoch immer wieder fest. In der Schlussphase trafen die Gäste erneut: Patrick Gaksch sorgte in der 81. Minute mit dem Tor zum 0:2-Endstand für die endgültige Entscheidung.

SV Langenenslingen – SG Gammertingen/KFH 2:2

Ein Drama mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten bekamen die Fans in Langenenslingen zu sehen. Der SVL dominierte den ersten Durchgang nach Belieben und schien nach Toren von Jonas Fischer (10.) und David Springer (36.) beim Stand von 2:0 bereits wie der sichere Sieger. Gammertingen kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und blies zur Aufholjagd. Armin Steinhart hauchte den Gästen per Foulelfmeter (56.) neues Leben ein, ehe Lukas Miller (75.) eine Viertelstunde vor dem Ende den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte.

SGM Altshausen/Ebenweiler – FC Ostrach 1:1

An Dramatik kaum zu überbieten war die Schlussphase in Altshausen. In einer lange Zeit zähen und taktisch geprägten Partie brachte René Zimmermann die Gäste aus Ostrach in der 59. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schwächte sich der FCO jedoch selbst, als Andreas Zimmermann (89.) mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Die Hausherren warfen in Überzahl alles nach vorne und wurden tief in der Nachspielzeit belohnt: In der 96. Minute (90.+6) erlöste Simon Rimmele die Heimfans mit dem Last-Minute-Treffer zum hochdramatischen 1:1-Ausgleich.

SG Hettingen/Inneringen – FC Mengen II 0:3

Eine eindeutige Angelegenheit war das Gastspiel der Reserve aus Mengen. Die Gäste präsentierten sich vor dem gegnerischen Gehäuse abgeklärt. Bereits in der 7. Minute schockte Justin Auer die Heimelf mit der frühen Führung. Hettingen fand einfach kein Mittel gegen die kompakt stehende Gäste-Defensive. Kurz vor der Pause erhöhte Ludwig Schaut (40.) auf 0:2. Den Schlusspunkt unter eine abgeklärte Mannschaftsleistung der Mengener setzte schließlich Maximilian Stumpp in der 90. Minute zum 0:3-Auswärtserfolg.

SV Braunenweiler – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 1:1

In Braunenweiler bekamen die Zuschauer ein Kampfspiel zu sehen, bei dem im Grunde alle Höhepunkte in den ersten 45 Minuten stattfanden. Die Reserve aus Renhardsweiler und Bad Saulgau erwischte den besseren Start und ging durch Felix Widmann in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Braunenweiler drängte sofort auf die Antwort und belohnte sich exakt mit dem Pausenpfiff, als Marco Steuer (45.) den Ausgleich erzielte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Abwehrreihen komplett, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb.