Laiz glänzt, Mittelbiberach, Warthausen top, wildes 4:4 in Ellwangen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Sigmaringendorf erlebten die Zuschauer ein packendes Duell, das erst in allerletzter Sekunde einen Sieger fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Manuel Rödele (17.) mit 1:0 in Führung. Die Spielgemeinschaft schüttelte den Rückstand jedoch noch vor der Pause ab: Nach einem Foul im Strafraum behielt Daniel Schoser (38.) die Nerven und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 1:1. Im zweiten Durchgang sah alles nach einer Punkteteilung aus, ehe die 89. Minute anbrach: Tufan Aktepe fand die entscheidende Lücke in der TSV-Hintermannschaft und erzielte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.
Vor d230 Zuschauern brannten die Hausherren aus Laiz ein Offensivfeuerwerk ab. Die Heimelf überrollte die Spielgemeinschaft in der Anfangsphase komplett. Johannes Richter (17.) eröffnete den Torreigen, ehe Julius Frank nur 120 Sekunden später (19.) auf 2:0 erhöhte. Noch vor dem Pausenpfiff machte erneut Julius Frank (41.) mit seinem zweiten Tagestreffer die komfortable Halbzeitführung perfekt. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Laiz das Geschehen und legte durch Dominik Weber (65.) das 4:0 nach. Der späte Anschlusstreffer von Marius Brackenhofer (81.) zum 4:1 war für die Gäste am Ende nur noch Ergebniskosmetik.
In Inzigkofen zeigten sich die Gäste der SGM Bolstern/Hochberg als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die Hausherren wurden bereits früh kalt erwischt, als Marc Störk in der 8. Minute zur Gästeführung einnetzte. Inzigkofen bemühte sich in der Folge zwar um Struktur und Spielkontrolle, lief gegen die kompakt stehende SGM-Abwehr jedoch immer wieder fest. In der Schlussphase trafen die Gäste erneut: Patrick Gaksch sorgte in der 81. Minute mit dem Tor zum 0:2-Endstand für die endgültige Entscheidung.
Ein Drama mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten bekamen die Fans in Langenenslingen zu sehen. Der SVL dominierte den ersten Durchgang nach Belieben und schien nach Toren von Jonas Fischer (10.) und David Springer (36.) beim Stand von 2:0 bereits wie der sichere Sieger. Gammertingen kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und blies zur Aufholjagd. Armin Steinhart hauchte den Gästen per Foulelfmeter (56.) neues Leben ein, ehe Lukas Miller (75.) eine Viertelstunde vor dem Ende den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte.
An Dramatik kaum zu überbieten war die Schlussphase in Altshausen. In einer lange Zeit zähen und taktisch geprägten Partie brachte René Zimmermann die Gäste aus Ostrach in der 59. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schwächte sich der FCO jedoch selbst, als Andreas Zimmermann (89.) mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Die Hausherren warfen in Überzahl alles nach vorne und wurden tief in der Nachspielzeit belohnt: In der 96. Minute (90.+6) erlöste Simon Rimmele die Heimfans mit dem Last-Minute-Treffer zum hochdramatischen 1:1-Ausgleich.
Eine eindeutige Angelegenheit war das Gastspiel der Reserve aus Mengen. Die Gäste präsentierten sich vor dem gegnerischen Gehäuse abgeklärt. Bereits in der 7. Minute schockte Justin Auer die Heimelf mit der frühen Führung. Hettingen fand einfach kein Mittel gegen die kompakt stehende Gäste-Defensive. Kurz vor der Pause erhöhte Ludwig Schaut (40.) auf 0:2. Den Schlusspunkt unter eine abgeklärte Mannschaftsleistung der Mengener setzte schließlich Maximilian Stumpp in der 90. Minute zum 0:3-Auswärtserfolg.
In Braunenweiler bekamen die Zuschauer ein Kampfspiel zu sehen, bei dem im Grunde alle Höhepunkte in den ersten 45 Minuten stattfanden. Die Reserve aus Renhardsweiler und Bad Saulgau erwischte den besseren Start und ging durch Felix Widmann in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Braunenweiler drängte sofort auf die Antwort und belohnte sich exakt mit dem Pausenpfiff, als Marco Steuer (45.) den Ausgleich erzielte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Abwehrreihen komplett, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb.
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Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Mittelbiberach zu sehen. Die Hausherren spielten sich gegen den SV Schemmerhofen in einen Rausch und ließen den Gästen über die gesamten 90 Minuten nicht den Hauch einer Chance. Lukas Ries eröffnete bereits in der 10. Minute den Torreigen, ehe Johannes Kehrle (29.) und Jonathan Samuel Schilli (32.) noch vor der Pause auf 3:0 schraubten. Nach dem Seitenwechsel kannte die Heimelf kein Erbarmen: Janik Martin (50.), erneut Lukas Ries (58.), Rainer Reisch (78.) und wiederum Johannes Kehrle (82.) machten das furiose 7:0-Kantersieg-Spektakel perfekt.
In Muttensweiler entwickelte sich ein zähes Arbeitsspiel, das erst in der Schlussphase so richtig an Dramatik gewann. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jonas Bailer die Gäste aus Aepfingen und Baltringen in der 59. Minute in Führung. Die Heim-SG steckte jedoch nicht auf, warf in den letzten Minuten alles nach vorne und belohnte sich in der 88. Minute durch den viel umjubelten Ausgleichstreffer von Fabian Fels. In der hitzigen Schlussminute brannten dann die Nerven durch: Gästespieler Niklas Ruf (90.) sah wegen eines groben Vergehens noch die Rote Karte.
In einer intensiv geführten und von starken Defensivreihen geprägten Partie entschied am Ende ein einziger Standard über Wohl und Wehe. Beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter Rasen und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Der entscheidende Moment der Begegnung ereignete sich in der 54. Minute: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Robin Mohr übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter eiskalt zum 1:0-Heimsieg für die SG Alberweiler/Aßmannshardt.
Die Zuschauer in Laupertshausen erlebten eine von der Taktik geprägte Nullnummer. Beide Mannschaften legten den Fokus spürbar auf eine stabile Absicherung. Die SGM fand keine Lücke im engmaschigen Abwehrverbund des SV Winterstettenstadt. Da auch die Gäste ihre wenigen Umschaltmomente nicht konsequent zu Ende spielten, blieb es am Ende beim 0:0-Unentschieden.
Das zweite geschichtsträchtige Schützenfest des Spieltags ereignete sich in Warthausen. Die Spielgemeinschaft brannte vor heimischer Kulisse ein phänomenales Offensivfeuerwerk ab und zerlegte die Eintracht aus Seekirch nach allen Regeln der Kunst. Patrick Wilpert (29.) und Patrick Grimm (38.) legten im ersten Durchgang vor. Nach der Pause brachen bei den Gästen dann alle Dämme: Marco Heckenberger (49.), Selin Leicht (52., 63.) mit einem Doppelpack, Jona Winkler (55.) und erneut Patrick Grimm (87.) trieben das Ergebnis zum 7:0-Endstand in die Höhe.
Ein Drama mit einem eiskalten Last-Minute-Schrecken erlebten die Fans von Wacker Biberach. In der ersten Hälfte passierte wenig, doch kurz nach dem Seitenwechsel brachte Fabian Brehm (50.) die Gäste aus Neufra in Führung. Wacker steckte nicht auf, erhöhte das Risiko und belohnte sich in der 79. Minute mit dem viel umjubelten Ausgleich durch Wael El Moustapha. Als sich alle schon mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Neufra in der 90. Minute noch einmal eiskalt zu: Erneut war es Fabian Brehm, der goldrichtig stand und den dramatischen 1:2-Siegtreffer für die Gäste markierte.
Was für ein verrücktes und denkwürdiges Duell in Betzenweiler! Die Hausherren schienen nach dem frühen Tor von Dennis Hepp (4.) und einem unglücklichen Eigentor von Timo Schlegel (58.) beim Stand von 2:0 bereits wie der sichere Sieger. In der 81. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse: Dürmentingens Dominik Schirmer flog wegen Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz – doch praktisch im selben Atemzug erzielte Patrick Schlegel (81.) in Unterzahl den 2:1-Anschluss. Dürmentingen warf in Unterzahl alles nach vorne und erzwang tief in der Nachspielzeit das Unmögliche: In der 96. Minute (90.+6) unterlief Betzenweilers Fabian Argo ein dramatisches Eigentor zum schier unfassbaren 2:2-Endstand.
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In Achstetten feierten die Hausherren einen Heimerfolg, mussten dafür aber viel Geduld aufbringen. Die Sportfreunde aus Schwendi hielten defensiv lange Zeit gut dagegen und machten die Räume eng. Erst kurz vor dem Pausenpfiff brach die TSG den Bann: Nach einem Foul im Strafraum behielt Niclas Häußler (41.) die Nerven und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zur psychologisch wichtigen 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang drängte Schwendi zwar auf den Ausgleich, lief sich aber immer wieder fest. In der 84. Minute erlöste Lukas Schick die Heimfans schließlich mit dem Treffer zum 2:0-Endstand.
In einer engen und bis zur letzten Minute umkämpften Begegnung behielt der SV Burgrieden knapp die Oberhand. Michael Adler brachte die Heimelf in der 41. Minute planmäßig in Führung. Als Jonas Enderle in der 73. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Partie bereits gelaufen. Die Spielgemeinschaft bewies jedoch Moral und schlug nur wenig später durch Gabriel Urbanek (79.) mit dem Anschlusstreffer zurück. In einer hektischen Schlussphase warf die SG noch einmal alles nach vorne, doch die Burgriedener Defensive verteidigte den knappen 2:1-Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
Ein Drama erlebten die Zuschauer bei der Reserve der SG Reinstetten/Hürbler. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und gingen früh durch Jan Binanzer (12.) in Führung. Als Philipp Fehnle kurz nach dem Seitenwechsel (50.) das 2:0 nachlegte, schien der Heimsieg zum Greifen nah. Die SG Rot/Haslach steckte jedoch keineswegs auf und blies zur Aufholjagd: Fabian Pfau (58.) verkürzte schnell auf 2:1. In der Schlussphase belohnten sich die Gäste schließlich für ihren unermüdlichen Aufwand, als Frank Martin (86.) einen Foulelfmeter nervenstark zum 2:2-Endstand im Netz unterbrachte.
Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Baustetten zu sehen. Die Hausherren präsentierten sich vor dem gegnerischen Tor im ersten Durchgang in einer gnadenlosen Effizienz. Innerhalb von nur elf Minuten überrollte die Heimelf die Gäste komplett: Ben Rodloff (33.), Maximilian Netzer (39.) und Nico Schmidberger (44.) schossen eine komfortable 3:0-Pausenführung heraus. Kirchdorf/Iller fand auch nach dem Seitenwechsel kein spielerisches Mittel, um die kompakte Baustettener Defensive ernsthaft zu gefährden. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte erneut Ben Rodloff in der 78. Minute mit seinem zweiten Tagestreffer zum 4:0-Kantersieg.
Ein Fünf-Tore-Krimi mit einem unglücklichen Ende für die Gäste entwickelte sich in Bellamont. Türkspor Biberach erwischte durch Edis Göle (8.) den besseren Start, doch praktisch im Gegenzug glich Fabian Vogel (9.) zum 1:1 aus. Bellamont nutzte den Schwung und drehte die Partie durch Benjamin Miller (20.) vorübergehend komplett. Noch vor der Pause schlug Türkspor jedoch zurück und kam durch Isa Alame (42.) zum 2:2-Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt neutralisierten sich beide Teams lange Zeit, ehe die 81. Minute die Entscheidung brachte: Ein bitteres Eigentor von Muharrem Arslan bescherte den Hausherren den viel umjubelten Treffer zum dramatischen 3:2-Heimsieg.
Was für ein historisches und verrücktes Acht-Tore-Spektakel in Ellwangen! Die Hausherren schienen nach einem Blitzstart durch die Brüder Andreas Paulus (12.) und Felix Paulus (16.) beim Stand von 2:0 bereits wie der sichere Sieger. Doch die Spielgemeinschaft drehte in der Folge phänomenal auf. Angeführt von den brandgefährlichen Villinger-Brüdern glich die SG erst durch Daniel Biechele (29.) und Niklas Villinger (38.) aus, ehe Christian Villinger (51.) und erneut Niklas Villinger (56.) das Spiel im zweiten Durchgang komplett zum 2:4 auf den Kopf stellten.
Ellwangen bewies jedoch Nehmerqualitäten der Extraklasse: Selim Altinsoy avancierte in der Schlussphase zum Retter der Heimelf, als er erst einen Foulelfmeter (68.) versenkte und in der 77. Minute zum schier unmöglichen 4:4-Endstand ausglich. In der hitzigen Nachspielzeit sah Ellwangens Justin Lemmermeyer (93.) noch die Gelb-Rote Karte.
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich in Berkheim ein intensives Spiel, das eine kuriose Szene in der Anfangsphase bereithielt. In der 23. Minute bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen. Mathias Wesolowski trat an, scheiterte jedoch am Berkheimer Schlussmann – schaltete aber am schnellsten und drückte den Rebound Sekundenbruchteile später zur 0:1-Gästeführung über die Linie. Berkheim bemühte sich im Anschluss um Struktur im Angriffsspiel, biss sich an der stabilen Dettingener Hintermannschaft jedoch die Zähne aus. In der 74. Minute sorgte Ben Guter schließlich mit dem Tor zum 0:2-Endstand für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.
In Bronnen erlebten die Fans eine abwechslungsreiche Begegnung mit einem Happy End für die Heimelf. Die Sportfreunde legten furios los und erspielten sich durch Marius Baur (4.) und Jonas Mitulidis (24.) eine schnelle 2:0-Führung. Die Reserve aus Sulmetingen bewies jedoch eine tolle Moral und kämpfte sich durch Tore von Christian Heine (40.) und Marcel Werz (60.) zum 2:2-Ausgleich zurück. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder den Gastgebern, die den längeren Atem bewiesen: Erneut Marius Baur erlöste Bronnen in der 81. Minute mit dem 3:2, ehe Yannick Maiser (90.) exakt mit dem Schlusspfiff den Deckel zum 4:2-Heimerfolg draufmachte.
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