 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Lahr und Niederschopfheim wollen unbedingt gewinnen

Im Kampf um die Meisterschaft sowie um den Klassenerhalt wollen in der Fußball-Verbandsliga der SC Lahr und der SV Niederschopfheim punkten.

von Badische Zeitung · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser
Kampfstark im Lahrer Mittelfeld: Leon Bross (blaue Spielkleidung)
Kampfstark im Lahrer Mittelfeld: Leon Bross (blaue Spielkleidung) – Foto: Wolfgang Künstle

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VL Südbaden
SV Linx
Kuppenheim
SC Lahr
Niederschpf.

Beide sind in ihren Heimspielen jeweils favorisiert.

Der aktuelle Tabellenzweite SC Lahr bekommt es am Samstag, 15.30 Uhr, im Stadion an der Dammenmühle in einem Ortenauer Derby mit dem SV Linx zu tun. Der SV Niederschopfheim – immer noch Vorletzter – trifft ebenfalls am Samstag, 16 Uhr, auf den derzeit krisengeschüttelten SV 08 Kuppenheim.

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