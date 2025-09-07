Trotz einiger guter Torchancen (im Bild Ralf Pawollek beim Kopfball) musste sich Lagerlechfeld dem FC Wiggensbach am Ende mit 1:4 geschlagen geben. – Foto: Elmar Knöchel

Lagerlechfeld kommt nicht vom Fleck Die SpVgg ist vor dem Tor zu harmlos und kassiert eine deutliche Schlappe +++ Langerringen entzaubert Tabellenführer Germaringen +++ Kaufering feiert beim TV Weitnau ein Schützenfest +++ Bad Wörishofen hadert nach dem Schlusspfiff mit zwei späten Gegentoren +++ Mering muss bei seinem Arbeitssieg am Ende zittern

Das hatten sich die Germaringer anders vorgestellt. Mit dem 1:4 brachte die SpVgg Langerringen den Allgäuern nicht nur die erste Niederlage bei, sondern schubste sie auch vom Platz an der Sonne herunter. Der TSV Bobingen lässt nichts anbrennen. Die Seuche am Fuß haben Lagerlechfeld und Königsbrunn. Bis zur 90. Minute führte Bad Wörishofen mit 2:0 und hatten die drei Punkte eigentlich schon sicher auf der Habenseite, doch Kaufbeurens Robin Conrad machte mit seinen beiden Toren den Hausherren noch einen Strich durch die Rechnung. Der VfL Kaufering wurde beim Schlusslicht Weitnau seiner Favoritenrolle in allen Belangen gerecht. Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Kauferinger für eine Vorentscheidung – auch dank Keeper Michael Wölfl.

„Dieses Spiel müssen wir eigentlich gewinnen“, so Lagerlechfelds Trainer Daniel Raffler. „Wir haben guten Fußball gespielt, aber du musst einfach mal ein Tor machen. Wiggensbach schießt viermal aufs Tor und viermal ist der Ball drin.“ Somit war die nächste Niederlage amtlich. Dabei war das Raffler-Team gut in die Partie gestartet. Lagerlechfeld agierte konzentriert und hatte ein Übergewicht im Mittelfeld. Vor dem Tor sahen die Angriffe überhastet aus. Alexander Kergel und Ralf Pawollek vergaben gute Chancen. Symptomatisch dann, dass es in der 44. Minute in der Abwehr zu einem unnötigen Ballverlust kam. Dieses Geschenk nahm Wiggensbachs Johannes Heinle an und erzielte mit dem ersten Gäste-Torschuss die Führung. In der zweiten Halbzeit musste Lagerlechfeld wieder einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Aber die Moral stimmte, die Mannschaft kämpfte. Nur vor dem Tor wollte es nicht klappen. Als dann ein Wiggensbacher nach einem Lechfelder Angriff der Restverteidigung entwischte, half nur noch ein Foul von Peter Sachs-Scholz. Der folgende Freistoß von Simon Kolb war der zweite Torschuss der Gäste. Und auch der war drin. Jetzt warfen die Gastgeber alles nach vorne und versuchten vehement zum Anschlusstreffer zu kommen. Wieder gab es ein paar Chancen. Aber das Tor wollte nicht fallen. Dafür besorgte Maximilian Wieder mit dem nächsten Konter das 0:3. Ähnlich das 0:4. Diesmal war es ein Foulelfmeter durch Kolb (83.). In der 85. gelang noch der Lechfelder Ehrentreffer durch Christoph Bitter. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 188

Tore: 0:1 Johannes Heinle (44.), 0:2 Simon Kolb (59.), 0:3 Maximilian Wieder (80.), 0:4 Simon Kolb (83. Foulelfmeter), 1:4 Christoph Bitter (85.)

Der FC Bad Wörishofen (blau) hatte zunächst allen Grund zum Jubeln: Mit 2:0 lagen die Kneippstädter gegen die Gäste aus Kaufbeuren in Führung. Doch in der Schlussphase ließ der FCB dann doch noch zwei Punkte liegen. – Foto: Philipp Merk

Vor dem Spiel schien die entscheidende Frage, ob sich die FCW-Defensivstärke oder die Kaufbeurer Offensivpower durchsetzen würden. Und als Maximilian Gast bereits in der 6. Minute eine Vorlage von Marcel Ohmann trocken im langen Eck unterbrachte, sprach einiges für die Kneippstädter. Die größte Chance vor der Pause hatte Robin Conrad in der 36. Minute, als er über die linke Seite freigespielt wurde und den Ball an Julian Fischer, aber auch knapp am langen Eck vorbei zirkelte. Kurz zuvor hätte es beinahe schon 2:0 gestanden, aber der von Maxi Gast gefährlich hereingegebene Eckball traf nur den hinteren Innenpfosten und wurde anschließend geklärt. Mehr Erfolg hatte Maximilian Gast nach dem Seitenwechsel in der 52. Minute. Ein weiter Ball wurde von Christoph Lange per Kopf verlängert, sodass Gast allein auf Keeper Emre Sahin zulaufen konnte und diesem keine Abwehrchance ließ. In der Folge hatte man eher den Eindruck, dass sich die Gäste mit der Niederlage bereits abgefunden hätten. Aber auch der FCW agierte jetzt zu viel mit langen Bällen, statt zu versuchen, einen spielentscheidenden Konter zu setzen. In den letzten Minuten folgte der große Auftritt von Kaufbeurens Robin Conrad: Dem genügten zwei Minuten, um mit seinen beiden Treffern das Spiel noch mal auf den Kopf zu stellen. Zunächst versenkte er einen Freistoß aus 18 Metern, wobei der Ball von der Wörishofer Mauer noch leicht abgefälscht wurde und unhaltbar im Kreuzeck landete. Zwei Minuten später stand er goldrichtig, als FCW-Schlussmann Julian Fischer einen Schuss aus halbrechter Position nicht festhalten konnte. (Thiemann) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Gast (6.), 2:0 Maximilian Gast (52.), 2:1 Robin Conrad (90.), 2:2 Robin Conrad (90.+2)

Mering erwischte den besseren Start. Erst lenkte Torwart Patrick Reichhart einen Versuch von Lukas Weißenböck an die Latte (15.), kurz darauf scheiterte der Meringer frei vor dem FCT-Schlussmann (17.). Auch Manuel Ebeling fehlte das letzte Quäntchen Glück, als seine Flanke auf dem Querbalken landete. Kurz darauf durfte der MSV dann doch jubeln. Nach einem hohen Ballgewinn zog Fabio Gottwald aus rund 25 Metern ab und traf mit seinem Flachschuss zum 1:0 für die Gäste (29.). „In der ersten Hälfte haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, waren in meinen Augen sehr griffig“, analysierte Wilke. „Wir müssen uns aber ankreiden, dass wir nicht mit 2:0 in die Halbzeit gehen.“ Stattdessen stand es kurz nach dem Seitenwechsel plötzlich 1:1. Leon Weigand hatte eine Flanke mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor verlängert (47.). Die Antwort der Meringer ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke für Thalhofen konterte der MSV: Über Gottwald und Yusha Venos landete der Ball bei Wilke, der seine Mannschaft erneut in Führung brachte (57.). In der letzten halben Stunde beschränkten sich die Gäste aufs Verteidigen, für Entlastung sorgte der MSV kaum noch. So hatte Thalhofen viel Ballbesitz, richtig gefährlich wurde es allerdings nicht. „Wenn es am Ende unentschieden ausgeht, hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, sagte Wilke. „Aufgrund der ersten Hälfte war der Sieg aus meiner Sicht aber verdient.“ (jly) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 310

Tore: 0:1 Fabio Gottwald (29.), 1:1 Leon Weigand (47. Eigentor), 1:2 Thilo Wilke (57.)

Mit einer Niederlage endete die Auswärtspartie im Allgäu. Dabei lag das Team von Trainer David Bulik zur Pause, obwohl es eine Zeitstrafe gegen Noel Boric hinnehmen musste, mit einem Treffer von Fabio Blasi (43.) vorn. Doch in Durchgang zwei verließ das Spielglück die Gäste. Zunächst sah Florent Kuci die Gelb-Rote Karte (58.). In der 71. Minute schaffte dann Eggs Thomas Markthaler den Ausgleich. In der 83. erhöhte Markthaler dann auf 2:1. Den Schlusspunkt setzte Bruno da Rocha Caval in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Fabio Blasi (43.), 1:1 Thomas Markthaler (71.), 2:1 Thomas Markthaler (83.), 3:1 Bruno da Rocha Coval (90.+4)

Gelb-Rot: Florent Kuci (58./FC Königsbrunn)

Lag es am Maskottchen oder war es einfach ein Sahnetag? Jedenfalls sah der Langerringer Löwe einen Galaauftritt seiner Mannschaft. In der zweiten Spielminute erzielte Simon Sedlmeir das 0:1 für die Gäste. In der 25. legte Fabio Sedlmair das 0:2 nach. Nach einigen vergebenen Chancen der Gastgeber war es ein Elfmeter, den Patrick Wörz in der 33. Minute zum Anschluss nutzte. In der zweiten Halbzeit hatte Langerringen die Partie gut im Griff. Mit Toren in der 60. und 86. Minute stellte Bastian Renner den Endstand her. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Simon Sedlmeir (2.), 0:2 Fabio Sedlmair (25.), 1:2 Patrick Wörz (33. Foulelfmeter), 1:3 Bastian Renner (60.), 1:4 Bastian Renner (86.)

Einen Pflichtsieg fuhr der TSV Bobingen beim Aufsteiger Legau ein. Allerdings machte es der Favorit durchaus spannend. So dauerte es bis zur 75. Spielminute, ehe Filip Marjanovic die Gäste in Führung bringen konnte. In der 80. Spielminute erhöhte Jannick Piller auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Hüseyin Tomakin mit einem Elfmeter zum 0:3. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Filip Marjanovic (75.), 0:2 Jannick Piller (80.), 0:3 Hüseyin Tomakin (89. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Marc Wagner (73./TSV Legau)

TSV Babenhausen sicherte sich im Derby gegen den Lokalrivalen TV Erkheim vor mehr als 650 Zuschauern und Zuschauerinnen mit zwei späten Treffern zum 3:3-Unentschieden einen Punkt. Dabei erwischten die Gäste einen Blitzstart: Schon in der 3. Minute schoss Manuel Merk den TV Erkheim in Führung. In der ersten Halbzeit blieben die Babenhauser offensiv harmlos, Torhüter Simon Dilba bewahrte seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Fuggermärktler die Spielkontrolle, doch mitten in ihrer Druckphase schlugen die Erkheimer eiskalt zu. Florian Merk erhöhte in der 65. Minute auf 0:2. Hoffnung keimte auf, als der eingewechselte Mergim Miroci in der 72. Minute zum 1:2 traf. Zehn Minuten später stellte jedoch erneut Florian Merk den alten Abstand wieder her und sorgte mit dem Tor zum 1:3 für die vermeintliche Vorentscheidung (82.). In der sechsten Minute der üppigen Nachspielzeit verkürzte zunächst Joker Marco Jansen auf 2:3. Nun warfen die Babenhauser alles nach vorne und belohnten ihre starke zweite Halbzeit mit einem viel umjubelten Treffer von Spielertrainer Simon Fischäß zum Ausgleich in der zehnten Minute der Nachspielzeit. Mit dem Unentschieden beenden die Fuggermärktler ihre Negativserie von zuvor fünf Niederlagen in Folge. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 650

Tore: 0:1 Manuel Merk (3.), 0:2 Florian Merk (65.), 1:2 Mergim Miroci (72.), 1:3 Florian Merk (82.), 2:3 Marco Jansen (90.+6), 3:3 Simon Fischäß (90.+10)