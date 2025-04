Lagebericht der Bayernliga Süd: Fernduelle am Osterwochenende!

Pünktlich zu Ostern geht's in den Endspurt der Bayernliga Süd - und die ersten Entscheidungen scheinen sich fünf Spieltage vor Schluss sowohl im Rennen um die Meisterschaft als auch im Tabellenkeller zu verdichten. Wir geben euch einen kleinen Überblick über die Partien am Osterwochenende sowie darüber, was im Saisonfinale bei verbleibenden fünf Spielen noch so alles möglich ist...

Die Situation an der Tabellenspitze: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss!

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft bzw. den direkten Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Dadurch, dass der TSV 1860 München II (1.) nicht in die vierte Liga aufsteigen darf, werden sich der der SV Erlbach (2.) und der FC Pipinsried (3.) wohl einen Zweikampf um die direkte Qualifikation zur höchsten Amateurspielklasse Bayerns liefern. Aktuell trennen die beiden Kontrahenten, die sich am 09. Mai im direkten Duell sogar noch gegenüberstehen und hinter den Junglöwen auch weiter Ambitionen im Rennen um die Meisterschaft haben, in der Tabelle lediglich einen mickrigen Punkt. Noch in Lauerstellung und so weiterhin mit Außenseiterchancen auf die Meisterschaft oder zumindest die Relegation zur Regionalliga befindet sich der FC Memmingen (4.), der allerdings bei 15 zu vergebenen Punkten einen Rückstand von vier Zähler auf den FC Pipinsried wettmachen müsste.

Das Restprogramm des SV Erlbach:

1. FC Sonthofen (A)

SpVgg Unterhaching II (H)

Türkspor Augsburg (A)

FC Pipinsried (H)

SV Kirchanschöring (A)

Das Restprogramm des FC Pipinsried:

SV Heimstetten (H)

FC Ismaning (A)

TSV 1860 München II (H)

SV Erlbach (A)

TSV Kottern (H)





Der Abstiegskampf: Erste Entscheidungen absehbar!

Im Kampf um den Ligaverbleib nahen hingegen die ersten Entscheidungen. Denn mit dem TSV Rain ist das Schlusslicht der Bayernliga Süd bereits satte zehn Punkte abgeschlagen und wird sehr wahrscheinlich den direkten Gang in die Landesliga hinnehmen müssen. Der TSV Grünwald (16.), die SpVgg Unterhaching II (15.) und der 1. FC Sonthofen (14.) hingegen dürfen sich zwar nach wie vor berechtigte Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen, allerdings braucht's dafür im Saisonendspurt unbedingt Punkte, um dem FC Ismaning (13.), dem TSV Landsberg (12.) oder Türkspor Augsburg (11.) die direkte Qualifikation für die kommende Saison streitig zu machen. Sollten diese Punkte allerdings am Osterwochenende ausbleiben, wird der Weg über die Relegation in jüngerer Zukunft kaum mehr zu vermeiden sein.