Lage spitzt sich weiter zu: KFC Uerdingen womöglich vor dem Aus

Das Ringen um die Zukunft des KFC Uerdingen geht weiter. Und offenbar kommt nun richtig Bewegung in die Sache. Nachdem am Dienstagabend erst der SC Krefeld 05 und wenige Stunden später auch der KFC-Vorstand Stellungnahmen veröffentlicht hatten, die eigentlich nur aus gegenseitigen Schuldzuweisungen bestanden als konkrete Lösungsansätze enthielten, hat sich am Donnerstagabend auch Insolvenzverwalter Thomas Ellrich zu Wort gemeldet. Und seine Aussagen unterstreichen, wie sehr die Zeit inzwischen drängt.

Ellrich hat sich über seinen Kommunikationsberater in einem Schreiben zu Wort gemeldet, in dem auf die Fragen eingegangen wird, die insgesamt 37 Fanklubs in einem offenen Brief an ihn gerichtet hatten. Darin bedauert Thomas Ellrich, dass es beim zweiten Krisentreffen zwischen Vertretern aller Parteien am Dienstag nicht zu einer Einigung gekommen ist. Im Nachgang dieses Treffens hatte Ellrich bereits mitgeteilt, dass ihm bis Mittwoch tragfähige Zukunftskonzepte für den KFC Uerdingen vorliegen müssen – als wesentliche Grundlage dafür, um überhaupt in der Oberliga starten zu können. Und das ist nun offenbar der Fall.