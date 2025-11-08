Lage entspannt sicht

Bad Oeynhausen. In der Fußball-Landesliga steht der vorletzte Spieltag der Hinrunde an. Der TuS Lohe hat nach zwei Auswärtsspielen den Delbrücker SC zu Gast. Und der FC Bad Oeynhausen tritt im Mindener Kreisderby bei der SVKT an. Das ist ein Gegner, der den Kurstädtern überhaupt nicht liegt.

SVKT 07 Minden – FC Bad Oeynhausen (So., 15.30 Uhr). In Kutenhausen hatte der FC Bad Oeynhausen in der Vergangenheit des Öfteren Probleme. Der enge Kunstrasenplatz und die „ungemütliche Atmosphäre“, wie FCO-Trainer Philipp Topp die Stimmung am Platz beschreibt, seien schon speziell. „Das wird sicher wieder ein emotionales Spiel. SVKT hat keine schlechte Mannschaft, und es ist immer schwierig, dort zu spielen. Sie lassen ihrem Gegner nicht viel Raum“, sagt Topp und ergänzt. „Wir sind aber vorbereitet.“ Tabellarisch dümpeln die Mindener Vorstädter im Keller herum. Gerade einmal neun Punkte hat die Mannschaft von Trainer Jens Meier auf dem Konto und ist damit Vorletzter. Der FCO gehört mit 23 Punkten nach 13 Spieltagen zu den vier Spitzenteams. Von dieser zahlenmäßigen Überlegenheit sollten sich die Kurstädter aber nicht blenden lassen. Die Kutenhausener verloren am vergangenen Spieltag nur mit 0:1 bei Spitzenreiter FC Rot-Weiß Kirchlengern. Und den FC Bad Oeynhausen warfen sie mit einem 3:2-Sieg im Achtelfinale aus dem Kreispokal. „Allein deshalb haben wir eine Revanche offen“, sagt Philipp Topp. Felix Brinkmann hat am vergangenen Sonntag gegen den VfB Schloß Holte schon wieder gespielt. In Kutenhausen könnte auch Robin Reimer einsatzfähig sein. Simon Kunz hingegen fällt längerfristig mit einer Schambeinentzündung aus.

TuS Lohe – Delbrücker SC (So., 15.30 Uhr). Es war schon ein Schritt nach vorne in Richtung bessere Zeiten – das 2:2-Unentschieden des TuS Lohe bei Aufsteiger Bad Lippspringe. Die personell arg gebeutelten Bad Oeynhausener haben ihren letzten Sieg am Sonntag, 28. September, eingefahren. Das war ein 3:2-Erfolg beim SV Heide Paderborn. Es folgten vier Niederlagen in der Meisterschaft sowie eine Niederlage im Kreispokal. So langsam entspannt sich die personelle Situation. Zum Beispiel mischten in Bad Lippspringe Stefan Langemann, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann und Sebastian Strate wieder mit. Innenverteidiger Jan Eckert saß zumindest auf der Bank, brauchte aber nicht einzugreifen. Und beim Heimspiel gegen Delbrück darf auch der schnelle, offensive Mittelfeldspieler Adrian Mavretic wieder mitspielen. Er hat seine Sperre von vier Meisterschaftsspielen, die er am Sonntag, 5. Oktober, beim Heimspiel gegen den FC Lübbecke kassiert hatte, abgesessen.