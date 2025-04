Lage der 1. Kreisklasse: Wer wird Vizemeister? Wer steigt ab?

Lio Winkel war der Mann des Spiels seiner VSV Hedendorf/Neukloster III bei der abstiegsgefährdeten SV Drochtersen/Assel V. Mit 4:1 ging der Sieg deutlich und verdient an die Gäste. Der 20-Jährige war kaum zu halten, schoss drei Tore selber und bereitete das vierte vor. So hielt er sein Team im Rennen im Kampf um die Vizemeisterschaft. Mit jetzt elf Treffern, dazu einigen Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft, spielt Winkel eine herausragende Saison.

Ein Sieg zum Aufstieg

Keine überragende Leistung zeigte der TuS Eiche Bargstedt in Wiepenkathen. „Wir hätten ein Remis verdient gehabt“, meinte TSV-Trainer Nico Speer. Dennoch gewann der Spitzenreiter 2:1. Jetzt benötigt das Team von Maik Ohlandt nur noch einen Sieg zum direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga. Samstagabend geht es dafür zu D/A V.

Der Kampf um Platz zwei bleibt dagegen offen, drei Mannschaften liegen lediglich drei Zähler auseinander. Die besten Karten hat hier derzeit der MTV Hammah II, der gegen das Schlusslicht aus Stade beim 4:0 keine Mühe hatte. „Großes Lob an den VfL. Die Spieler versuchten immer, am Spiel teilzunehmen, kämpften bis zum Schluss“, so MTV-Trainer Pascal Voigt.

Jork und Harsefeld fallen ab

Ungemein spannend bleibt nach wie vor der Abstiegskampf. Der TuS Jork und TuS Harsefeld III verloren ihre direkten Duelle, laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Die Trainer erkennen die Situation. „Wir vergeben gegen Freiburg/Oederquart viele gute Gelegenheiten und verlieren am Ende 0:1. Wenn wir Fünfter wären, gewinnen wir, da bin ich mir sicher“, sagte Jorks Coach Max Frank.

Nicht aufgeben will Harsefelds Coach Kevin Jahns: „Gegen Oste/Oldendorf war nichts zu machen, aber wir werden nicht aufgeben und haben ja auch zwei Nachholspiele.“ Neben Freiburg/Oederquart und Oste/Oldendorf II holte sich auch der TSV Großenwörden im direkten Duell gegen Ahlerstedt/Ottendorf IV den Sieg. Marek von Holten traf mit einem Befreiungsschlag aus über 40 Metern zum 1:1. Endstand 2:1. „Der starke Wind hat uns da sehr geholfen. Der Ball wurde immer länger“, so Großenwördens Trainer Stephan Raschke.

Im Kampf um die Torjägerkrone liegt Burwegs Louis von Ahnen mit 17 Treffern weiter knapp vor Bargstedts Joshua Zintel mit 16.