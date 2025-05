Lage der 1. Kreisklasse: Wer steigt ab? Unklare Verhältnisse

Der TuS Eiche Bargstedt ist schon lange Meister und steigt zusammen mit dem MTV Hammah II in die Kreisliga auf. Der Erfolg der letzten zwei Jahre hat in Hammah einen Namen: Pascal Voigt. Er führte eine Mannschaft nach oben, die vor zwei Jahren noch der Gefahr ausgesetzt war, von der Kreisliga in die 2. Kreisklasse durchgereicht zu werden. Für Voigt ist jetzt Schluss, da er sich beruflich umorientiert und sich mehr der Familie widmen möchte. Sein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Anders sieht es beim TSV Apensen II und FC Oste/Oldendorf II aus. Während der FC nach dem plötzlichen Rücktritt von Andreas Duhn eigentlich „nur“ die Interimslösung Jens Hitzwebel nutzte und jetzt von Bernd Meyer abgelöst wird, hört Peter Steffens in Apensen nach fast 25 Jahren in verschiedenen Mannschaften als Coach auf. Über die Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand wurde hinlänglich berichtet. Es übernimmt jetzt Björn Bleschke, der aktuell mit der 3. Mannschaft des TSV aus der 2. Kreisklasse absteigt. Alle drei scheidenden Trainer durften am Wochenende zum letzten Mal auf heimischen Anlagen ran.

Viele Fragezeichen in Sachen Abstieg

Wie geht es im Tabellenkeller weiter? Der Vorsitzende des Spielausschusses, Michael Koch, möchte sich noch nicht offiziell äußern, da bis zum Meldeschluss noch einiges passieren kann. Zwischen den Trainern der 1. Kreisklasse wird schon ordentlich geplaudert. Platz zwölf soll schon für den Klassenerhalt reichen. Das würde bedeuten, dass neben dem TuS Jork und der SG Freiburg/Oederquart auch der TSV Großenwörden und die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV vor dem letzten Spiel aus dem Schneider wären. Was könnte noch passieren? Ziehen die VSV Hedendorf/Neukloster eine Mannschaft zurück? Spielt der TSV Eintracht Immenbeck mit zwei Teams in der 1. Kreisklasse oder etwa die SV Drochtersen/Assel, die auch mit zwei Mannschaften in dieser Klasse spielen könnte. Oder gibt es noch weitere Kandidaten, die sich die Klasse nicht mehr zutrauen? Fragen über Fragen, die noch keiner beantworten kann oder möchte.

