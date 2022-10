Lage der 1. Kreisklasse: Schwinge mit guter Leistung zum ersten Sieg Estebrügge mit Problemen beim Letzten – Agathenburg/Dollern im Aufwind

Der bisherige Tabellenletzte Schwinger SC gewann seine erste Begegnung und das ausgerechnet im Derby gegen den Abstiegskonkurrenten Deinster SV II. Mit 4:0 setzte sich die Elf von Trainer Günter Schultka doch überraschend souverän durch und verließ sogar die Abstiegsränge. „In der Halbzeit musste ich trotz der 2:0-Führung laut werden, da wir zuletzt zweimal ein 2:0 verspielten“, so Günter Schultka. Richtig gut läuft es mittlerweile beim SV Agathenburg/Dollern, der die VSV Hedendorf/Neukloster III ebenfalls deutlich mit 4:1 besiegte und aus den letzten vier Spielen 10 Punkte holte. Dadurch hat sich die Mannschaft von Trainer Marco Hinsch an die Spitzengruppe herangespielt. Die Hedendorfer führen dagegen die Abstiegszone an, die bereits bei Platz 9 beginnt an. Die VSV haben lediglich drei Zähler mehr auf dem Konto, als der Tabellenletzte SV Ottensen. Der kämpfte gegen den Tabellenführer ASC Cranz-Estebrügge II bravourös und hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt. Beim Stande von 2:2 vergab Sean Apelt einen Strafstoß, den Lukas Gräper parierte, am Ende gewann der Favorit 3:2, dank des 10. Saisontreffers von Maximilian Haase, der damit in der Torschützenliste vor Wiepenkathens Marcus Lasonczyk (9 Treffer) führt. Überhaupt nicht in die Spur findet Kreisligaabsteiger MTV Hammah II. Mit 0:6 kam die Wellm-Elf hochverdient in Apensen unter die Räder und fiel dadurch wieder auf einen Abstiegsplatz zurück. Auch der SV Burweg musste gegen die SG Freiburg/Oederquart kleine Brötchen backen. Die Nordkehdinger waren eiskalt im Abschluss, führten bis kurz vor dem Ende 5:0, ehe dem SV noch eine kleine Ergebniskosmetik gelang. 2:5 war der Endstand, der den Freiburgern schon einen gehörigen Vorsprung zur Abstiegszone einbringt.