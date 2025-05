Lage der 1. Kreisklasse: MTV Hammah II steigt auf - Harsefeld ab

Für den MTV Hammah war alles angerichtet. Mit einem Sieg hätte man den Aufstieg klargemacht. Doch der Gegner spielte nicht mit. Der TSV Wiepenkathen II gewann nach einer starken ersten Halbzeit mit 3:2 (3:0). „Unsere Jungs waren heiß und voll motiviert. Keiner wollte, dass die Gäste mit einem Trecker bei uns abgeholt werden oder Bengalos in die Luft jagen“, so TSV-Trainer Nico Speer: „Wir spielten mit zwei Defensivketten und dann auf Konter. Damit kam Hammah zunächst überhaupt nicht klar. In der zweiten Halbzeit wurde es dann aber eng, weil der MTV immer gefährlich bei Standards war.“ Zwei Stunden später konnte Hammah dann doch feiern, da Konkurrent SV Burweg gegen den TSV Apensen II nicht über ein 2:2 hinauskam.

Harsefeld verliert und steigt ab

Dass der TuS Harsefeld III als Neuling mithalten konnte, hat er in der Vorrunde immer wieder bewiesen. In der Rückrunde wurde die Luft jedoch immer dünner. Nach der 1:5-Niederlage in Drochtersen stand fest: Trainer Kevin Jahns muss mit seinem Team in der kommenden Saison wieder in der 2. Kreisklasse spielen. Nicht nur die vielen Verletzten machten ihm zu schaffen.

„Wir können mehr, als wir in Drochtersen zeigten. Aber auch diesmal haben wir alles gegeben. Der Abstieg war vermeidbar, aber die unnötige Unruhe, die bei uns in der Winterpause innerhalb des Vereins reingebracht wurde, ließ am Ende nicht mehr zu“, so Jahns: „Trotz unserer vielen Aufstiege in den letzten Jahren bekommen wir noch immer nicht das nötige Standing im Verein und das ist schade.“ Es wurden einige Spieler von der zweiten Mannschaft abgezogen.

D/A und Apensen gerettet

Die SV Drochtersen/Assel V spielt seit 2019 in der 1. Kreisklasse. Auch in der kommenden Spielzeit ist Trainer Andre Matties mit seiner Mannschaft dabei. Das 5:1 gegen Harsefeld bedeutete den vorzeitigen Klassenerhalt. Den hatte der TSV Apensen II praktisch schon sicher. Durch das starke 2:2 in Burweg wurden dann die letzten Zweifel beseitigt, sodass Peter Steffens seine letzten beiden Partien als TSV-Trainer genießen kann.

Vier Mannschaften mit jeweils 27 Punkten stecken noch tief im Abstiegskampf. Die besten Karten auf den Klassenerhalt hat nach dem 5:0 gegen Absteiger Stade der TSV Großenwörden, da die Raschke-Elf noch drei Spiele hat, während die SG Freiburg/Oederquart und der TuS Jork lediglich noch zwei, die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV nur noch ein Spiel hat.

